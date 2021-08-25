Theo đó, hàng trăm gã đàn ông đã lao vào sàm sỡ, động chạm và xé nát quần áo của cô. Trong sự ồn ào hỗn loạn, người xem vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của nạn nhân. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát cho biết có khoản 400 nghi phạm liên quan, một con số mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến nhiều người sợ hãi.

Ngày 14/8, cả thế giới kinh hoàng trước vụ việc một cô gái bị hàng trăm người đàn ông quấy rối tình dục liên tục trong vòng 2,5h ở Pakistan . Được biết, cô gái xấu số trên là Ayesha Akram, một hot TikToker nổi tiếng tại nước này. Khi đó, cô nàng đi cùng nhóm bạn để quay video tại công viên nhân dịp lễ Quốc khánh.

Theo The Independent, mới đây, giới chức địa phương đã đến tận nhà nạn nhân thuyết phục. Cuối cùng, cô gái cũng đã đồng ý xuất hiện trước truyền thông, lần đầu kể lại những chuyện tồi tệ xảy ra với mình.

Ayesha Akram cho biết, ban đầu có một nhóm người muốn chụp ảnh selfie cùng với cô. Sau đó, những người đàn ông khác lợi dụng cơ hội này để tiếp cận và bao vây cô. Họ đã giật tóc, động chạm khắp nơi trên cơ thể nạn nhân và điều này diễn ra liên tục trong suốt 2,5h.

Nạn nhân bật khóc, kể về những gì đã xảy ra với bản thân cách đây 1 tuần - Ảnh: The Independent

"Họ giật tóc tôi, nhiều kẻ bắt đầu lợi dụng động chạm tôi rồi tất cả đều làm theo. Khắp cơ thể tôi không chỗ nào không có vết bầm tím. Hơn 2,5 giờ đồng hồ tôi bị tra tấn liên tục không ngừng nghỉ...Họ ném tôi lên cao, xô đẩy, xé toạc quần áo tôi...Tôi không hiểu sao điều kinh khủng như vậy lại xảy ra với tôi, tôi chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì sai trái? Hay bởi tôi là phụ nữ Pakistan?" - nạn nhân đau đớn cho hay.

Đáng chú ý, Ayesha Akram cũng nói thêm rằng nhóm bạn của cô đã gọi đến đường dây nóng để cầu cứu cảnh sát nhưng vô ích. Nhiều người gần đó cũng muốn lao vào cứu giúp nhưng "nhóm cầm thú" quá đông nên gần như hoàn toàn bất lực. Sau thời gian dài bị hành hạ, cuối cùng cô gái và nhóm bạn cũng thoát ra được nhưng họ bị mất toàn bộ tài sản, bao gồm điện thoại, trang sức và những thứ có giá trị khác.

Nạn nhân là một TikToker nổi tiếng ở Pakistan - Ảnh: Sport Skeeda

Theo RT, Fayyazul Hassan Chohan, phát ngôn viên của chính phủ Pakistan tại tỉnh Punbjab cho biết: "Vụ hàng trăm người quấy rối một cô gái ở công viên Greater Iqbal là hành động đáng xấu hổ và làm ô nhục cả xã hội Pakistan".

Về phía các cảnh sát, họ cho biết đã tìm được 35 nghi phạm trong đó có khoảng 20 người được thả ngay sau đó và 15 người vẫn đang bị giam giữ. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.