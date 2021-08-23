Nữ cai ngục bị người tình cũng là tù nhân của cô quay lén khi đang thân mật và cái kết

Clip một nữ cai ngục thân mật với tù nhân trong phòng giam gây xôn xao dư luận. Kẻ quay cũng chính là ngã tù nhân qua lại với cô. Kết quả, nữ cai gục phải xin nghỉ việc còn người tù nhân thì đã được ra tù cách đây 1 tháng. Sự việc xảy ra tại một nhà tù tư nhân ở vương quốc Anh.

Theo The Sun, ngày 20/8, một đoạn clip được quay lại tại nhà tù tư nhân Addiewell. thuộc khu vực West Lothian, Scotland, vương quốc Anh đã khiến nhiều người xôn xao. Đoạn clip cho thấy nam tù nhân chủ động giấu điện thoại di động để quay lén. Lát sau, một nữ cai ngục đã bước vào phòng giam của nam tù nhân này. Người tù đã chủ động kéo cai ngục lại gần rồi hai người hôn nhau. Cả hai thì thầm với nhau điều gì đó trước khi cô gái rời đi.

Cả hai gặp nhau trong phòng giam - Ảnh: Chụp màn hình

Được biệt, đoạn clip này được quay cách đây 1 tuần nhưng gần đây mới bị rò rỉ lên mạng xã hội. Khi biết việc nữ cai ngục thân mật với tù nhân đến tai cấp trên, nữ cai ngục đã chủ động xin thôi việc. Mọi người trong nhà tù đều biết và bàn tán về đoạn clip. Thậm chí, người phụ nữ còn không biết bị quay lén. Nữ cai ngục đã phải chịu nhiều áp lực trước khi nghỉ việc và đây cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô.

The Sun cũng tiết lộ, gả quay lén này cũng đã ra tù vào tháng 7, trước thời điểm video bị rò rỉ.

Đêm ngày 19/8, Cơ quan quản lý nhà tù Scotland từ chối bình luận về vụ việc. Một phát ngôn viên của tập đoàn tư nhân điều hành nhà tù cho biết: "Vụ việc đã được chuyển tới cảnh sát và cá nhân này cũng không còn làm việc cho nhà tù. Chúng tôi không thể bình luận thêm".

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