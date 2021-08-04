Đỗ xe bên mép triền núi, người tài xế và các thành viên nhận hậu quả ám ảnh

Một chiếc xe ô tô đậu sát mép triền núi, dọc đường cao tốc, đã bất ngờ lao xuống dốc với 1 người còn kẹt bên trong.

Theo Shijiazhuang Fire, một đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô lao xuống dốc khiến nhiều người kinh hoàng. Được biết, sự việc xảy ra trên triền núi, dọc đường cao tốc Duku ở Tân Cương, Trung Quốc.

Theo đó, mở đầu đoạn clip là cảnh một người đàn ông được cho là tài xế đang đứng bên ngoài cửa xe và rót nước cho một phụ nữ ở bên trong uống. Ngoài ra, một người phụ nữ khác ngồi ở ghế phụ vẫn còn đeo dây an toàn. Có lẽ, cả gia đình này đang đi nghỉ dưỡng.

Chiếc xe lao xuống dốc - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ lao nhanh xuống dốc núi. Người đàn ông theo phản xạ dùng tay tóm lại cảnh cửa xe lại nhưng vẫn không ăn thua. Người phụ nữ ngồi ở ghế sau kịp thời chui thoát ra ngoài. Ở cảnh cửa còn lại, một thành viên nữa cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn lao xuống dốc và người ngồi ở ghế phụ vẫn đang ở trong xe.

Rất may, ngọn dốc tuy dài nhưng thoải, chiếc ô tô chạy thẳng một mạch thì dần dừng lại. Người phụ nữ bị kẹt cũng chỉ bị thương nhẹ chứ không nguy hiểm tính mạnh. Nhiều người cho rằng có thể do tài xế quên kéo phanh tay khiến xe lăn bánh cộng thêm việc đậu xe ngay vị trí “thuận lợi” nên đã xảy ra sự cố.

Chiếc xe dừng lại ở dưới vực - Ảnh: Shijiazhuang Fire

Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy không có thiệt hại nào nghiêm trọng xảy ra nhưng đây vẫn là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Nó nhắc nhở chúng ta nên cẩn thận ở mọi lúc vì tai nạn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu.

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