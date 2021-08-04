Gái xinh co quắp 'như bị ma nhập' sau khi trò chuyện với trai lạ trong lần đầu tiên đến bar

Một cô gái trẻ đã trở về nhà sau buổi đi chơi tại bar cùng bạn bè. Tuy nhiên, những điều xảy ra sau đó khiến người khác nghe đến cũng phải rùng mình.

Theo Daily Mail, cô gái Millie Taplin (18 tuổi), tới từ Southend, Essex, Anh đã đến một câu lạc bộ và nhận cái kết "nhớ đời". Theo đó, vào thứ 7 tuần trước là lần đầu tiên Millie đi bar vào buổi tối. Cô gái và những người bạn đã đến vui chơi tại bar Moo Moos ở Southend. Tuy nhiên, khi trở về nhà, cô gái đã xuất hiện những biểu hiện lạ khiến mẹ cô - bà Claire (48 tuổi) vô cùng sợ hãi và lo lắng.

Millie Taplin là 1 cô gái 18 tuổi xinh đẹp, tới từ Southend, Essex, Anh - Ảnh: Daily Mail

"Thật là kinh khủng. Trông con bé cứ như bị ma nhập. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không biết mô tả con bé thế nào nữa. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự như vậy. Millie vẫn nhận biết được xung quanh, nhưng lại không thể nói được gì" - bà Claire kể lại với Daily Mail.

Nạn nhân xuất hiện biểu hiện lạ khi trở về từ bar - Ảnh: Chụp màn hình

Qua đoạn clip được chia sẻ, cô gái xinh đẹp như lên cơn động kinh. Tay chân co quắp, miệng bị méo, mắt trợn trừng bất thường. Được biết, Millie đã nói chuyện với 1 người đàn ông lạ mặt khi đến Moo Moos. Nhiều khả năng, kẻ này đã "giở trò" cho chất gì đó vào đồ uống của cô.

Bà Claire cho biết, Millie chỉ uống 2 ngụm và ngay khi cảm giác điều không ổn, cô gái trẻ đã chạy ra ngoài. Millie biết mình không say nhưng lại bị ngã quỵ xuống ở 1 con hẻm gần đó. Rất may, bạn bè đi chung đã phát hiện và đưa nạn nhân về nhà.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Một ngày sau đó (tức sáng chủ nhật), Millie đã khá hơn và được cho về nhà nhưng vẫn phải nghỉ ngơi trên giường, chân cô vẫn còn đứng chưa đứng vững. Liên quan đến vụ việc, cảnh sát địa phương đã cho điều tra về người đàn ông bí ẩn đã đầu độc Millie. Câu lạc bộ đêm Moo Moos cũng đã đưa ra lời khuyên cho những người đến đây vui chơi.

"Chúng tôi khuyến cáo tất cả các khách hàng phải có mặt khi gọi đồ uống, hãy chắc rằng đồ uống luôn ở trong tầm mắt của mình. Chúng tôi đang hỗ trợ cảnh sát điều tra về vụ việc liên quan" - trích lời người phát ngôn của câu lạc bộ đêm Moo Moos.

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