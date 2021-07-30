Nữ 'siêu anh hùng'đỡ lấy cháu bé rơi lầu từ độ cao 6m của một căn chung cư tại Nga

Thế giới 30/07/2021 06:47

Một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ đón lấy một cháy bé rơi từ tâng cao chung cư khiến nhiều người "thót tim".

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi đỡ lấy một cháu bé rơi từ tầng cao sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cho không ít người "thót tim". Theo đó, câu chuyện xảy ra ở thành phố Novokuznetsk, nước Nga. Người phụ nữ trong đoạn clip là  Svetlana Sanarova.

Theo Daily Mail, bà Svetlana khi đang trên đường từ siêu thị về nhà ở Novokuznetsk thì bỗng thấy một đứa trẻ bám vào cửa sổ chung cư của tầng 2 tòa nhà chung cư. Người phụ nữ này vội chạy đến bên dưới, giơ hai tay ra và kịp thời đón lấy cháu bé rơi từ độ cao 6m. 

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Bà Svetlana Sanarova - Ảnh: Daily Mail

Chia sẻ với Daily Mail, người phụ nữ này cho biết: "Tôi nhìn thấy bé từ xa, đang đứng ở cửa sổ. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nghĩ, nếu không đón được bé, bé sẽ rơi xuống trước mặt tôi. Tôi vội chạy lại và đón cháu".

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Bé Egor Teryokhin. Ảnh: Daily Mail

Được biết, cháu bé được người phụ nữ cứu tên là  Egor Teryokhin. Em có thể đã cố trèo lên cửa sổ khi người mẹ để con trai lại một mình trong phòng đẻ đi pha sữa. Tất cả hành động của bà  Svetlana đã được camera ghi lại và bà nhận được lời khen từ chính quyền địa phương cũng như sự kính phục của cư dân mạng.

 

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