Nhờ máy dò kim loại, người đàn ông phát hiện 'chiếc chai phù thủy' với nhiều vật phẩm ghê rợn bên trong

Một người đàn ông sống tại Anh đã phát hiện ra một chiếc chai ghê rợn gần khu rừng nơi anh ghé qua. Thứ đồ cổ này có niên đại từ thời Victoria, tuy nhiên, những thứ bên trong khiến người ta khiếp vía.

Theo trang Daily Star, một người đàn ông tên Chris Langston (48 tuổi) thông qua máy dò kim loại đã tìm thấy chai thủy tinh nhỏ trong suốt trong khu rừng hẻo lánh gần Oswestry, Shropshire (nước Anh). Chiếc bình được cho là một thứ thuộc về các phù thủy thời Victoria với nhiều thứ ghê rợn bao gồm răng người, một ít tóc và tất cả được nhấn chìm được một dung dịch được cho là người tiểu bên trong. Anh ta cũng tìm thấy đầu của một con búp bê bị cắt đứt gần đó. Vì sợ rằng bản thân có thể đã "làm phiền" một lời nguyền cổ xưa nên người đàn ông này đã trả các vật phẩm về vị trí ban đầu.

Chiếc chai kỳ lạ và đầu búp bê - Ảnh: Daily Star Được biết, ông bố ba con đã phát hiện ra điều rùng rợn này sau khi nhận thấy một đống sành sứ vỡ dưới đất tại nơi gần cánh rừng kia và quyết định tiến hành kiểm tra vào thứ Tư tuần trước, ngày 30/6. Theo thông tin từ các nhà khảo cổ, những chiếc chai chứa đầy những vật dụng như vậy thường từ những năm 1600 để ngăn chặn các thế lực tà ác xâm nhập vào nhà. Anh Chris Langston và vật phẩm mình tìm được - Ảnh: Daily Star Chia sẻ với truyền thông, anh Chris đã có dịp kể lại toàn bộ sự việc. Anh xác nhận đã tìm thấy "chiếc chai phù thủy" cao 11,5cm và rộng 2cm có niên đại từ năm 1860-1900.

“Trong chuyến thăm gần đây nhất, tôi đã tìm thấy một lọ thuốc độc và một cái đầu của con búp bê bị vỡ, bản thân nó rất rùng rợn, có từ năm 1900. Nhìn vào cái chai, tôi tự hỏi 'bên trong cái gì vậy?' và bàng hoàng khi biết đó là một chiếc răng. Khi quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy có một mớ tóc trong đó. Điều này khiến tôi hơi tò mò và cảm thấy nó thật kỳ dị. Vì vậy, tôi đã nghiên cứu một chút trên mạng và phát hiện ra đó là một chiếc lọ phù thủy. Một số người xác nhận rằng nó có thể có từ năm 1860” - anh Chris chia sẻ với Daily Star. Bên trong chiếc chai - Ảnh: Daily Star Anh cũng tiết lộ thêm đã từng mang nó về nhà mẹ ruột và được bà ấy đã yêu cầu anh "hãy lấy thứ đó ra bên ngoài". “Tôi quay trở lại vào ngày hôm sau và đặt nó vào vị trí cũ, chôn nó thật kỹ để tránh bất kỳ xui xẻo nào. Kỳ lạ nhất là tôi chưa bao giờ tin vào bất cứ điều gì như thế này nhưng tôi không sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Tôi thấy kinh ngạc khi mình đột nhiên trở nên mê tín"- anh Chris chia sẻ với Daily Star. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ có rất nhiều người khi biết sự việc đã cảnh báo anh phải cẩn thận và nói với anh tất cả về phù thủy, điều huyền bí và ma quỷ. Nó khá hấp dẫn nhưng Chris nghĩ mình đã làm đúng khi đưa nó trở lại.

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