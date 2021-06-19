Cặp đôi 'chàng 23 nàng 60' gây sốc dư luận với những màn 'âu yếm' nồng nhiệt ngay trên sóng TikTok

Thế giới 19/06/2021 20:05

Những ngày vừa qua, mạng xã hội thế giới được dịp xôn xao trước một cặp đôi đũa lệch hơn nhau cả mấy chục tuổi. Chàng trai sau đó đã có hành động bảo vệ bạn gái trước dư luận cực nam tính.

Theo Dailymail, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội TikTok được dịp phát sốt trước một cặp đôi đũa lệch đến không tưởng khi chàng chỉ mới "vừa tròn" 23 còn nàng thì đã ngót nghét 60 tuổi.  

Cụ thể, tài khoản TikTok @ttvleolove_3 của chàng trai tên Qurann thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình cùng người yêu lớn tuổi Cheryl và nhận được sự chú ý lớn từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhận được nhiều sự bình luận trái chiều nhưng cặp đôi vẫn luôn ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau.

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Cặp đôi đũa lệnh hot trên TikTok - Ảnh: GivNews

 Trong một video đạt hơn 3,7 triệu lượt xem, cặp đôi đã cho biết gia đình cả hai bên đã chấp nhận chuyện này. Theo đó, Qurann cho biết những đứa con của người tình đều lớn tuổi hơn mình. Ban đầu họ cũng khá sốc với quyết định của mẹ nhưng sau đó đã hiểu và ủng hộ cặp đôi đến với nhau.

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Họ thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt với nhau - Ảnh: GivNews

Thế nhưng, những người ác ý trên mạng xã hội vẫn không có ý dừng hạnh động "sinh sự" với Cheryl và Qurann. Nhiều cư dân mạng đã chế nhạo rằng chàng trai ở bên bạn gái 60 tuổi chỉ vì người phụ nữ giàu trong khi những người khác lại cho rằng cặp đôi chỉ đơn giản là đang cố gây sự chú ý để nổi tiếng.

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Họ cũng cùng nhau quay các video thu hút rất nhiều người xem - Ảnh: GivNews

Một số người kém duyên còn hỏi thẳng Cheryl liệu bà có còn chiếc răng nào không và bình luận đầy ác ý về những nếp nhăn của bà. Để phản pháo lại điều này, Qurann đã đăng tải một video với tiêu đề: "Tôi bảo vệ bạn gái của mình”. Đoạn clip ghi lại cảnh anh đang đập phá đồ đạc trong nhà, nén tung mọi thứ để hù dọa cư dân mạng "xấu tính".

Tuy nhiên, bên cạnh những người chỉ trích, cặp đôi cũng được rất nhiều người ủng hộ. Họ tin rằng tình yêu của cặp đôi là "điều kỳ diệu" và để lại nhiều lời chúc tốt lành cho cả hai.

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