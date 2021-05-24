Một cuộc đua marathon đã trở ty thành "ác mộng" với với các VĐV tham dự khi gặp phải thời tiết khắc nghiệt cùng mưa to, gió lớn. Tổng cộng có 21 người đã thiệt mạng trong chuyện này. Sự việc đã gây chấn động truyền thông Trung Quốc nói chung và ngành thể thao nói riêng.

Theo trang Sina, vào ngày 22/5, tại tỉnh Tam Cúc (Trung Quốc) đã diễn ra cuộc đua marathon với tổng chặn đường 100k. Khi mới bắt đầu, mọi chuyện rất suôn sẻ, nhưng vào đầu giờ chiều, một luồng không khí lạnh xâm nhập đã khiến cho nhiệt độ khu vực này giảm đột ngột, kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh. Khi cuồng phong xuất hiện, chặng đường từ điểm tập kết CP2 đến CP4 trở khó khăn với những vận động viên (VĐV) tham dự cuộc đua. Địa hình hiểm trở, không có nơi trú ẩn cộng thêm sự thiếu sự hỗ trợ từ BTC làm họ trở nên hoảng loạn.

Trước tình hình trên, nhiều VĐV đã tìm mọi cách để sống sót. Một vài người trong số họ đi tiếp đến CP4 trong khi số khác lại lựa chọn quay về CP2 từ CP3. Thân nhiệt giảm đột ngột, tình trạng kiệt sức và ảo giác khiến nhiều người ngã quỵ giữa con đường núi gập ghềnh. Các tuyển thủ may mắn được cứu - Ảnh: Sina Chia sẻ với kênh CCTV13, một VĐV từ Trùng Khánh tên Vương Kim Dân đã kể rằng: "Chiếc chăn cách nhiệt của tôi bị gió cuốn bay mất. Tôi sợ rằng đội cứu hộ sẽ không tìm thấy mình nên đã chọn cách chờ đợi trên đường đua và cố giữ cho mình tỉnh táo. Tuy nhiên, bàn chân, bàn tay của tôi dần mất cảm giác. Tôi đành phải tự cắn vào lưỡi mình để giữ sự tỉnh táo. Gục xuống mặt đất, tôi tiếp tục đánh thật mạnh vào tay để không ngất đi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến chuyện được về nhà"

Các VĐV đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: CCTV13 May thay, vào khoảng 21h ngày 22/5, VĐV này được đội cứu hộ tìm thấy và đưa đến bệnh viện. Bên cạnh đó, 6 VĐV tham dự cuộc đua đã được cứu sống bởi một người nông dân chăn cừu địa phương. Được biết, người đàn ông này đã đưa tất cả vào một chỗ trú ẩn nhỏ, quấn chăn và đốt lửa sưởi ấm cho họ. Hành động này của ông sau đó nhận được sự khen ngợi từ dư luận nước này. 6 VĐV may man sống sót - Ảnh: Sina Nơi trú ẩn của 6 VĐV may mắn - Ảnh: Sina Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy, có 21 tuyển thủ đã tử vong trên những đường chạy vì không được tìm thấy và cứu sống kịp thời. Sự việc đã ây chấn động truyền thông Trung Quốc nói chung và ngành thể thao nói riêng.

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