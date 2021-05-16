Kỳ án sông Hằng: Hé lộ nguyên nhân các thi thể bị chôn vùi dưới cát hay thả trôi sông

Thế giới 16/05/2021 20:36

Mới đây, cơ quan chức năng Ấn Độ đã lên tiếng lý giải về việc nhiều thi thể bị thả trôi hay vùi chôn dưới cát ven bờ ở các con sông của nước này.

Theo Reuters, ngày 15/5, rất nhiều thi thể đã được tìm thấy ở một số con sông Ấn Độ. Mới đây, chính quyền nước này đã có thông báo chính thức về thực tế đáng báo động này.

Theo đó, ông Manoj Kumar Singh, một quan chức cấp cao của bang Uttar Pradesh cho biết những người chết vì Covid-19 hoặc những căn bệnh khác đang bị thả xuống sông thay vì được xử lý theo các phương thức phù hợp. Điều này dẫn tới việc thi thể được vớt lên từ các con sông ở nhiều nơi.

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Nhiều thi thể được tìm thấy ở các con sông của Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Giải thích cho hành động này, ông Singh tiết lộ, việc thiếu kinh phí để mua vật liệu hỏa táng, tín ngưỡng tôn giáo và các gia đình bỏ rơi nạn nhân Covid-19 vì sợ dịch bệnh lây lan có thể là những nguyên nhân khiến lượng thi thể thả sông gia tăng.

Ông kêu gọi giới chức địa phương đảm bảo thi thể không bị thả sông, đồng thời chính quyền bang sẽ cấp 68 USD (hơn 1,5 triệu đồng) cho mỗi gia đình nghèo để họ có thể chôn hoặc hỏa táng thi thể. 

Cùng ngày, thủ tướng Narendra Modi kêu gọi các quan chức tăng cường nguồn lực chăm sóc sức khỏe ở các vùng nông thôn, tăng cường giám sát vì virus lây lan nhanh chóng ở những khu vực này sau khi "tàn phá" các thành phố.

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Cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ 68 USD (hơn 1,5 triệu đồng) cho mỗi gia đình nghèo để họ có thể chôn hoặc hỏa táng thi thể - Ảnh: Reuters

Được biết, Uttar Pradesh là nơi sinh sống của 240 triệu người và là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lây nhiễm Covd-19 lần 2 này.

ông Navneet Sehgal - người phát ngôn của Uttar Pradesh cho biết, ngày 15/5, có tới 2.000 thi thể của các nạn nhân Covid-19 đã được vớt lên từ các con sông của bang này và bang Bihar lân cận trong những ngày gần đây.

Tại làng Sadullahpur, bang Uttar Pradesh, ngoài việc thả sông, người dân còn vùi thi thể trong cát vì không đủ tiền hỏa táng và điều này đã trở thành một hình ảnh quen thuộc. Tại quận Unnao, bang Uttar Pradesh, hàng chục thi thể cũng đã bị vùi bên bờ sông Hằng.

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Trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội, Netara Prasad Timsina, chủ tịch Hiệp hội Chữ thập đỏ Nepal, cảnh báo: "Hiện tại của Ấn Độ đang xảy ra vấn đề gì thì chính là tương lai của Nepal sẽ có thể như vậy ".

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