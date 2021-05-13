Cơ sở vật chất bị thiếu thốn trầm trọng. Chỉ riêng một bệnh viện ở hạt Kailali đã có khoảng 10 bệnh nhân nặng mắc Covid-19 đến khám mỗi ngày, nhưng cả bệnh viện chỉ có 15 giường để điều trị. Vào đầu tháng 5, Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Nepal đã tuyên bố rằng tình trạng thiếu giường bệnh tại ít nhất 22 trong số 77 quận ở Nepal.

Theo News Sina, Nepal hiện tại đang là quốc gia nóng nhất về Covid-19 . Chỉ trong vòng 1 ngày, số lượng ca mắc mới đã lên hơn 8.000 trường hợp và con số này tiếp tục được kéo dài trong 7 ngày sau đó. Số ca mắc được cập nhật mới nhất vào ngày 12/5 là 9.238 trường hợp.

Sự gia tăng nhanh chóng của số người chết vì Covid-19 cũng khiến việc quản lý tử thi ở Nepal trở thành một vấn đề rất lớn. Chính phủ Nepal bắt đầu gửi quân đến xử lý thi thể của những người đã khuất, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ hỏa táng và chôn cất ở cả hai bên bờ sông Bagmati ở thủ đô Kathmandu.

Tuy nhiên, đây không phải là điều khó khăn nhất, BS Dean Rem cho biết hiện nay, vấn đề lớn hơn mà bệnh viện phải đối mặt là không đủ oxy, trong hai ngày qua, có tới 12 bệnh nhân Covid-19 tử vong do thiếu oxy .

Nguyên nhân bùng phát bệnh ở Nepan có khả năng liên quan đến người láng giềng Ấ Độ - Ảnh: News Sina

Lý giải về nguyên nhân bùng phát dịch bệnh tại nước này, Truyền thông địa phương đưa tin rằng điều này có liên quan mật thiết đến dịch bệnh ở Ấn Độ.

Theo đó, nhiều người gần khu vực biên giới đã qua lại giữa hai nước Ấn Độ và Nepal trong nhiều năm, với lưu lượng giao thông xuyên biên giới cực kỳ cao. Khi dịch Covid-19 ở Ấn Độ trở nên nghiêm trọng, một số lượng lớn người làm việc ở Ấn Độ đã quay trở lại Nepal, điều này khiến dịch bệnh lan rộng hơn nữa ở Nepal.

Ngoài ra, phản ứng của chính phủ Nepal đối với làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19 là "chậm chạp và quản lý kém", thậm chí hơi "ảo tưởng". Theo đó, từ nửa đêm ngày 6/5 (Giờ chuẩn Nepal là 23:59), Nepal đã thông báo đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế, nhưng theo "Thỏa thuận du lịch" giữa Nepal và Ấn Độ, hai chuyến bay quốc tế mỗi tuần vẫn được phép đến và đi khỏi "tâm dịch" Ấn Độ.

Điều đáng nói, khi đợt khủng hoảng dịch bệnh thứ hai xuất hiện ở Nepal vào đầu tháng 4, nước này lại để lan truyền một phương pháp điều trị chưa được chứng minh cho bệnh nhân Covid-19, cho rằng có thể nuốt lá ổi để điều trị bệnh.

Tỷ lệ tiêm chủng hiện nay ở Nepal chỉ đạt 7,2% - Ảnh: News Sina

Về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, Netara Prasad Timsina, chủ tịch Hiệp hội Chữ thập đỏ Nepal, cho biết trong một tuyên bố: "Nếu dịch không được kiềm chế, sẽ giết chết nhiều người hơn. Hiện tại của Ấn Độ đang xảy ra vấn đề gì thì chính là tương lai của Nepal sẽ có thể như vậy ".

Trên thực tế, tỷ lệ phát hiện dương tính với Covid-19 trong một ngày hiện tại của Nepal vượt xa so với Ấn Độ và sự gia tăng các trường hợp mới được xác nhận trong một ngày vào ngày 16/4 cao hơn 62,63% so với Ấn Độ.

Thống kê cho thấy Ấn Độ có 0,9 bác sĩ trên 100.000 dân, và ở Nepal, chỉ có 0,7 bác sĩ trên 100.000 dân. Đối mặt với tình trạng số lượng bệnh nhân tăng theo cấp số nhân, các bác sĩ không có đủ khả năng để xử lý hết.

Ngoài ra, do thiếu vắc-xin và các nguyên nhân khác nên công tác tiêm chủng còn yếu, tỷ lệ tiêm chủng hiện nay chỉ đạt 7,2%, thấp hơn nhiều so với 10% ở Ấn Độ.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay, chính phủ Nepal đang cố gắng khắc phục tình hình bằng cách đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để kiểm soát sự lây lan điên cuồng của dịch bệnh.

Ngoài việc tăng cường nỗ lực chống dịch của chính quốc gia mình, quốc gia này cũng cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế về vật tư và thiết bị y tế, bao gồm cả ôxy và vắc-xin.