Đang dọn dẹp nhà, nữ TikToker phát hiện căn hầm kinh dị bên dưới sàn gỗ, mục đích của nó càng khiến người xem 'lạnh xương sống'

Khi đang dọn dẹp, nữ TikToker và gia đình đã phát hiện một căn hầm cũ nằm ngay bên dưới nhà của mình.

Theo The Sun, mới đây, tài khoản TikTok có tên @abi_mia14 của một cô gái sống tại Mỹ đã đăng tải một đoạn clip thu hút hàng triệu lược xem trong thời gian ngắn. Nội dung đoạn clip này ghi lại cảnh cô hái cùng gia đình phát hiện một căn hầm cũ ngay bên dưới ngôi nhà của mình. Điều mà họ chưa bao giờ biết trước kia dù đã sống ở đây khá lâu. Gia đình nữ TikToker phát hiện căn hầm khi dọn dẹp - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, vào cuối tuần, gia đình nữ chính Abi sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, khi nhấc chiếc tủ đồ lớn trong bếp ra để thay mới, họ cảm thấy khu vực sàn nhà dưới tủ đã hư hỏng. Khi nhất tấm sàn gỗ lên, mọi người giật mình phát hiện ở dưới đó không phải sàn nhà thông thường, mà là một chiếc cầu thang dẫn xuống một căn hầm bí mật có diện tích khá rộng rãi.

Căn hầm khá bẩn, ngổn ngang đồ đạc - Ảnh: Cắt từ clip Bên trong căn hầm, bụi bặm và nhiều vật dụng bày bừa trong tình trạng ngổn ngang, đổ nát. Nhưng khi nhìn vào những dấu tích còn sót lại, cô gái khá chắc rằng có người đã từng sống ở đây hoặc đặt chân xuống đây. Nhiều phần tường đã đổ nát, chứng tỏ lần cuối có người từng xuống hầm là khá lâu, ít nhất là trước khi gia đình Abi chuyển đến căn nhà này.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Đa số ý kiến cho rằng điều này thật đáng sợ và khuyên gia đình cô nên chuyển đi. Tuy nhiên, số khác lại bảo đây là chuyện bình thường, bởi lẽ đối với những căn nhà cũ nhất là trong Thế chiến thứ II, thì việc xây và che giấu hầm trú ẩn rất cần thiết. Đương nhiên, giờ đây, gia đình Abi có thể tận dụng như như một chỗ chứa đồ tiện lợi. "Đáng sợ thật đấy, không biết căn hầm có mục đích gì mà chủ nhà trước không nói lại với người mua trước khi bàn giao", "Còn đợi gì nữa, mau bảo cả gia đình bạn khăn gói chuyển nhà thôi. Là tôi thì tôi không dám ở tiếp trong căn nhà có bí mật như trong phim kinh dị vậy đâu", "Chúc mừng, gia đình bạn vừa có thêm một nơi chứa đồ hoàn hảo?", "Điều này thật thú vị!" - Trích một vài bình luận từ cộng đồng mạng.

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