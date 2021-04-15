Cặp đôi thỏa thân thản nhiên 'trèo lên người nhau' tại một băng ghế ngoài khuôn viên trường trước sự chứng kiến của 'bàn dân thiên hạ'

Mới đây, một cặp đôi đã làm "chuyện ấy" ngay tại băng ghế ngoài trường học khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên có chuyện người dân thoải mái "hạnh phúc" ở nơi công cộng như thế này.

Theo The Sun, ngày 9/4, tại khu vực ngay bên ngoài một ngôi trường ở thành phố Santa Cruz de Tenerife thuộc cộng đồng tự trị quần đảo Canary, Tây Ban Nha, một cặp đôi đã làm “chuyện 18+” ngay trên băng ghế mặc sự dòm ngó của nhiều người đi đường.

Theo đó, ban đầu, người ta nhìn thấy người đàn ông để ngực trần vừa chơi tung hứng những quả bóng vừa nói chuyện với người phụ nữ - đang thỏa thân. Tuy nhiên, chỉ được một lúc thì hai người đã lao vào nhau “hành sự” trước mặt bàn dân thiên hạ. Thậm chí, người phụ nữ còn trèo lên thân người đàn ông rất tự nhiên.

Cặp đôi quan hệ nơi công cộng - Ảnh: The Sun

Trước tình cảnh ấy, người dân xung quanh đã gọi điện báo cảnh sát. Còn các học sinh tại ngôi trường gần đấy đã dùng điện thoại chụp ảnh và quay video cảnh tượng gây sốc này.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cảnh sát yêu cầu cặp đôi mặc quần áo và di chuyển về đồn để làm rõ mọi việc. Không rõ cặp đôi này bị phạt hay đã bị bắt giữ.

Cảnh sát đến giải quyết vụ việc - Ảnh: The Sun

Được biết, đoạn clip về cặp đôi này sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên khi những cặp đôi “phóng khoáng” với nhau ngay tại nơi công cộng. Cụ thể, vài ngày trước, hai khách du lịch đến từ Santa Catalina, California, Mỹ, đã bị phát hiện quan hệ tình dục giữa ban ngày tại bãi biển đông người qua lại. Hay hồi đầu năm, một cặp đôi cũng đã gây ra sự phẫn nộ khi có hành vi quan hệ trong một công viên công cộng ở Bangkok (Thái Lan) trước sự chứng kiến của một số gia đình có cả trẻ con.

Một trường hợp tương tự - Ảnh: The Sun

Quả thật, dù sống trong nền văn hóa nào nhưng việc thể hiện tình cảm thái quá hay thậm chí là làm “chuyện ấy” ngay tại nơi công cộng là điều khó có thể chấp nhận được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-thoa-than-than-nhien-treo-len-nguoi-nhau-tai-mot-bang-ghe-ngoai-khuon-vien-truong-truoc-su-chung-kien-cua-ban-dan-thien-ha-402191.html