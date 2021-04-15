Cặp đôi thỏa thân thản nhiên 'trèo lên người nhau' tại một băng ghế ngoài khuôn viên trường trước sự chứng kiến của 'bàn dân thiên hạ'

Thế giới 15/04/2021 20:22

Mới đây, một cặp đôi đã làm "chuyện ấy" ngay tại băng ghế ngoài trường học khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên có chuyện người dân thoải mái "hạnh phúc" ở nơi công cộng như thế này.

Theo The Sun, ngày 9/4, tại khu vực ngay bên ngoài một ngôi trường ở thành phố Santa Cruz de Tenerife thuộc cộng đồng tự trị quần đảo Canary, Tây Ban Nha, một cặp đôi đã làm “chuyện 18+” ngay trên băng ghế mặc sự dòm ngó của nhiều người đi đường.

Theo đó, ban đầu, người ta nhìn thấy người đàn ông để ngực trần vừa chơi tung hứng những quả bóng vừa nói chuyện với người phụ nữ - đang thỏa thân. Tuy nhiên, chỉ được một lúc thì hai người đã lao vào nhau “hành sự” trước mặt bàn dân thiên hạ. Thậm chí, người phụ nữ còn trèo lên thân người đàn ông rất tự nhiên.

quan he tinh duc 1
Cặp đôi quan hệ nơi công cộng - Ảnh: The Sun 

Trước tình cảnh ấy, người dân xung quanh đã gọi điện báo cảnh sát. Còn các học sinh tại ngôi trường gần đấy đã  dùng điện thoại chụp ảnh và quay video cảnh tượng gây sốc này. 

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cảnh sát yêu cầu cặp đôi mặc quần áo và di chuyển về đồn để làm rõ mọi việc. Không rõ cặp đôi này bị phạt hay đã bị bắt giữ.

quan he tinh duc 2
 Cảnh sát đến giải quyết vụ việc - Ảnh: The Sun  

Được biết, đoạn clip về cặp đôi này sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. 

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên khi những cặp đôi “phóng khoáng” với nhau ngay tại nơi công cộng. Cụ thể, vài ngày trước, hai khách du lịch đến từ Santa Catalina, California, Mỹ, đã bị phát hiện quan hệ tình dục giữa ban ngày tại bãi biển đông người qua lại. Hay hồi đầu năm, một cặp đôi cũng đã gây ra sự phẫn nộ khi có hành vi quan hệ trong một công viên công cộng ở Bangkok (Thái Lan) trước sự chứng kiến của một số gia đình có cả trẻ con.

quan he tinh duc 3
Một trường hợp tương tự - Ảnh: The Sun 

Quả thật, dù sống trong nền văn hóa nào nhưng việc thể hiện tình cảm thái quá hay thậm chí là làm “chuyện ấy” ngay tại nơi công cộng là điều khó có thể chấp nhận được.

Con trai bị cô giáo mầm non "hôn" trong lúc ngủ để lại cả dấu răng, lời giải thích sau đó khiến bà mẹ không thể chấp nhận

Con trai bị cô giáo mầm non "hôn" trong lúc ngủ để lại cả dấu răng, lời giải thích sau đó khiến bà mẹ không thể chấp nhận

Ban đầu người mẹ nghĩ rằng con bị bạn học cắn. Nhưng sau khi xem camera giám sát đã ngay lập tức trình báo công an.

Xem thêm
Từ khóa:   Tây Ban Nha làm chuyện ấy nơi công cộng quan hệ bên ngoài trường học

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 58 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 4 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích