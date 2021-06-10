Một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc khi toàn nhà 5 tầng đổ sập làm 9 nạn nhân tử vong. Cuộc điện thoại của nạn nhân nhỏ tuổi nhất và người bố được tiết lộ khiến bao người đau xót.

Theo News 1, vào khoảng 16h22 ngày 9/6 theo giờ địa phương, tại khu vực Hak-dong, Dong-gu, thành phố Gwangju (Hàn Quốc), một thảm họa nghiêm trọng đã xảy ra khi tòa nhà 5 tầng đang được phá dỡ bất ngờ đổ sập xuống đường. Hậu quả là nó đã đè bẹp chiếc xe buýt số 54 đang đậu bên dưới khiến 9 người chết, 8 người bị thương nặng. Các nạn nhân đã được đưa đến các bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Đáng chú ý, trong những người tử vong có một nam sinh cấp 3 (người nhỏ tuổi nhất) họ Kim. Nhớ lại ngày hôm ấy, bố anh Kim đau đớn cho biết con trai mình đang học năm thứ 2 trung học, có ước mơ trở thành một nhạc sĩ trong tương lai. Vào ngày 9/6, cậu lên trường để gặp gỡ một vài đàn em trong câu lạc bộ âm nhạc trước khi lên xe buýt trở về nhà.

Vào khoảng 16h cùng ngày (20 phút trước khi vụ tai nạn xảy ra), anh Kim gọi cho bố và nói rằng: "Con lên xe buýt rồi, chốc nữa gặp bố ở nhà nhé. Con yêu bố". Khi ấy, cả hai đều không biết đó chính là cuộc điện thoại cuối cùng họ dành cho nhau. Được biết, anh Kim là con út trong gia đình nên được người thân rất yêu thương. Có lần, mẹ anh về muộn 30 phút, Kim đã vào phòng mẹ nằm vì "gối và chăn vẫn còn mùi của mẹ".

Hiện trường vụ việc - Ảnh: News1 Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu - Ảnh: News1 Lúc nghe tin về vụ tai nạn, ông Kim đã lập tức đến bệnh viện và ở bên cạnh thi thể của con trai đến tận sáng hôm sau (ngày 10/6). Khi ông trở về, cả hai vợ chồng ngồi rất lâu trong căn phòng con với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng. Họ muốn giữ lại tất cả mọi thứ của cậu con trai út xấu số. "Dù lúc nào cũng bị bố mẹ hối thúc, cằn nhằn chuyện học hành nhưng thằng bé lúc nào cũng cười tươi như trăng rằm. Con trai tôi đáng yêu nhất là mỗi lúc nũng nịu. Giờ đây, tôi đã không còn được vuốt tóc hay nắm lấy bàn tay ấm áp của thằng bé nữa rồi. Bố mẹ vẫn sẽ mãi yêu con. Chúng ta cũng xin lỗi con" - bố Kim nghẹn ngào nói. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Vào ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát Gwangju cho biết họ sẽ tổ chức một nhóm chuyên trách để điều tra vụ việc.

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