Tranh thủ nghỉ dịch, cặp đôi hâm nóng tình cảm bằng 'đồ chơi đặc biệt' và cái kết đắng

Thế giới 29/07/2021 09:00

Bác sĩ tại một bệnh viện Trung Quốc cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân đến cấp cứu với một dị vật trong ruột. Khi biết nguyên nhân sự việc khiến mọi người đều "câm nín".

Theo CNT News, tại Bệnh viện Đa khoa Jingguo (Trung Quốc), bác sĩ Trần Vinh Kiên cho biết đã tiếp nhận một nam bệnh nhân gặp tai nạn khi sử dụng đồ chơi tình dục. Theo trong quá trình giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, vợ chồng bệnh nhân trên đã có quyết định "hâm nóng " lại tình cảm với chiếc gậy massage dài 30 cm. Tuy nhiên, có vẻ vì quá hưng phấn, người vô tình chọc chiếc gậy sâu vào hậu môn của chồng và không thể nào rút ra được. Hết cách, cả hai đành đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Nhớ lại quá trình làm việc, vị bác sĩ này cho biết đó là khoảng 1h sáng, anh được y tá báo là có người nhập viện vì dị vật trong ruột. Tuy nhiên, bệnh nhân không chịu nói rõ nguyên nhân ngay từ đầu mà chỉ luôn miệng kêu đau đớn. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy có một dị vật thẳng khoảng 30cm mắc kẹt trong ruột bệnh nhân. Đến khi nghe phải phẫu thuật, người này mới chịu "khai" hết sự tình.

di vat trong ruot
Hình ảnh  chụp X-quang trong ruột bệnh nhân -  Ảnh: CNT News

Sau khi biết chuyện, các bác sĩ đã cố gắng kéo chiếc gậy ra nhưng thất bại. Cuối cùng, họ bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật để lấy dị vật trong ruột bệnh nhân. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ở chỗ, sau khi gây mê và mở khoang bụng bệnh nhân ra, các bác sĩ phát hiện món dị vật vẫn còn rung điện rất mạnh và ngày một tiến sâu vào ruột bệnh nhân. Đây có thể là lý do người này liên tục kêu đau đớn khi nhập viện.

Thông qua cuộc phẫu thuật lấy sex toy bác sĩ khuyên các cặp đôi có rất nhiều cách để làm mới cuộc tình nhất là trong giai đoạn rảnh rỗi do giãn cách như hiện nay. Tuy nhiên, an toàn là trên hết, bạn phải chắc rằng bản thân kiểm soát được mọi tình huống xảy ra để tránh nguy hiểm đến tính mạng hoặc rơi vào tình huống "không biết giấu mặt vào đâu" như bệnh nhân kia.

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Từ khóa:   Trung Quốc giãn cách xã hội nhập viện vì di vật

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