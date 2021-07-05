Nữ thư ký khởi kiện hiệu trưởng và phó hiệu trưởng vì bị bắt chụp ảnh khoe vòng 3, quấy rối tình dục tại trường

Thế giới 05/07/2021 13:55

Một thư ký trường học tại Mỹ đã đệ đơn kiện hiệu trưởng và các trợ lý về hành vi quấy rối tình dục cô ngay tại trường.

Theo Daily Star, một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi cựu hiệu trưởng của một trường học được cho là đã bắt thư ký của cô chụp những bức ảnh thô tục trong buổi một biểu diễn ở trường.

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Bà Evelina Medina đã bị cáo buộc quấy rối tình dục tại nơi làm việc - Ảnh: Daily Star

Cụ thể, người phụ nữ tên Gisselle Vasquez đã kiện cả cựu hiệu trưởng Evelina Medina và ngôi trường mà cô làm việc tại Yonkers, bang New York, Hoa Kỳ vì hành vi quấy rối tình dục. Người mẹ độc thân 35 tuổi tuyên bố rằng Medina đã bắt cô ấy chụp những bức ảnh ghê rợn khi bản thân cô chỉ mặc quần lót vào năm 2018. Ngoài ra, người yêu cũ của hiệu trưởng cũng được xem các bức ảnh. Người này sau đó cho biết đơn kiện đã được gửi đến Tòa án Liên bang Manhattan.

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Một trong những bức ảnh thô tục được chụp - Ảnh: Daily Star

Luật sư Christopher Berlingieri của Vasquez cho hay một cuộc điều tra đã được tiến hành đối với hành động của Medina và những người có liên quan dưới sự tham gia của Bộ Giáo dục bang. Ông Berlingieri nói: "Thân chủ của tôi sẽ hợp tác với cuộc điều tra của tiểu bang".

Được biết, Vasquez là thư ký nói tiếng Tây Ban Nha cho Medina, 42 tuổi, tại Trường Robert C. Dodson, nước Mỹ. Ngôi trường này có khoảng 865 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8. Bên cạnh đó, nữ thư ký này còn tuyên bố rằng các trợ lý của vị hiệu trưởng đã tham gia vào vụ quấy rối tình dục vì những bình luận thô thiển và thậm chí là cố gắng hôn Vasquez.

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Phó Hiệu trưởng bị cáo buộc quấy rối tình dục Vasquez - Ảnh: Mirror

Cụ thể, hiệu phó của trường nói đùa rằng Vasquez có lẽ không quan hệ tình dục nhiều, và thậm chí, người một trợ lý khác còn lại còn hỏi cô: "Cô đã bao giờ sử dụng ma túy chưa?" và "Cô quan hệ tình dục bao lâu một lần?".

Cơ quan chức năng tại bang này cho biết: "Chúng tôi cực kỳ nghiêm túc xem xét tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái đối với các nhà giáo dục".

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Từ khóa:   Mỹ hiệu trưởng quấy rối thư ký

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