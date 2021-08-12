Bốn thành viên trong một gia đình và bác tài xế đã bị một con rắn hổ mang ở Ai Cập giết chết khi đang ngồi trên một chiếc mini bus.
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Theo Arabnews, một người tài xế xe mini bus (xe buýt nhỏ) đã đồng ý với người đồng sở hữu chiếc xe về việc chuyển con rắn hổ mang cho ông ấy từ Alexandria tới Kafr El-Sheikh ở phía Bắc Ai Cập. Không rõ những người trên xe có biết về sự hiện diện của con vật hay không. Tuy nhiên, con rắn đã "trốn thoát" khỏi thùng carton ở phía sau xe và chui vào gầm ghế của hành khách và các nạn nhân.
Báo Youm 7 đưa tin, tất cả những người trên xe - bao gồm cả tài xế - đều thiệt mạng . Các nạn nhân là Taha Abdel Ghaffar Khalifa, vợ Sundus Nasr Issa, Nashwi Saeed Sharsher và người cô lớn tuổi Zainab Nawwar. Được biết, bốn nạn nhân là người trong 1 gia đình.
Chiếc ô tô đâm vào một rào chắn bê tông và con rắn cố gắng chạy thoát, nhưng những người quan sát đã có thể bắt và giết nó.