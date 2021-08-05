Đang livestream, gái xinh phát hiện kẻ đột nhập vào nhà nhưng danh tính và nguyên nhân sự việc mới là điều gây sốc

Thế giới 05/08/2021 07:11

Một đoạn clip ghi lại thời khắc trước khi hai cô gái chiến đấu với kẻ trộm đột nhập vào nhà khiến nhiều người xôn xao. Được biết, một trong hai nhân vật chính là nữ streamer nổi tiếng và sự việc xảy ra khi cô đang lên sóng cùng người hâm mộ.

Theo Unilad, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi hai cô gái chiến đấu với kẻ trộm gây xôn xao dư luận. Theo đó, nữ streamer người Nga tên Victoria và bạn của mình khi đang có buổi phát sóng trực tiếp trên nền tảng Twitch đã bị trộm đột nhập vào nhà và đe dọa.

Nữ streamer cho biết trong buổi livestream hôm đó, lúc cô đang cầm súng truy kích kẻ địch (trong game) thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hét và đập ầm ầm bên trên nóc nhà. Trong đoạn video trước khi vụ việc xảy ra, người xem có thể nghe tiếng tên trộm hét lên:"Tao sẽ tấn công mày đấy" rồi sau đó cắt điện cả căn nhà. Không chịu yếu thế, hai cô gái đã hét lại vào mặt tên trộm.

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Trộm đột nhập vào nhà khi 2 cô gái đang livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ bạn của Victoria đã sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả lại kẻ xấu vì ngoài âm thanh của bình xịt, người xem còn có thể nghe thấy Victoria nói: "Nó đã lọt vào mắt tôi rồi" sau khi camera bị lật và mất màn hình.

Sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và tóm được tên trộm đang chạy tháo chạy khỏi nhà. Theo cảnh sát tiết lộ, kẻ này không ai khác chính là hàng xóm của cô. Vì khó chịu việc tối nào cũng nghe 2 cô nàng này hét hò chơi game, nên hắn đã quyết định trèo tường vượt rào sang để đe dọa Victoria.

Được biết, Victoria hay còn được gọi là girl__fighter, là game thủ nổi tiếng với trò chơi Counter-Strike: Global Offensive. Không rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi buổi livestream kết thúc, nhưng có thể chắc rằng cả Victoria và bạn đều an toàn vì các fan vẫn thấy Victoria đăng tải video cô tập múa cột đều đặn.

 

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Từ khóa:   nữ streamer Nga trộm vào nhà

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