Một cô gái người Trung Quốc khi đang livestream thì phát hiện một "ma nữ" mặc vảy đỏ cô dâu đỏ, tóc dài rũ rượi đuổi theo mình. Tuy nhiên, sự thật phía sau mới là điều gây sốc.

Theo 163, tối ngày 4/8, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn livestream của cô gái sống tại Long Cương, Thâm Quyến khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, những khán giả xem buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó của cô gái đã hốt hoảng phát hiện có một "ma nữ" mặc váy đỏ như cô dâu, tóc dài rũ rượi đang đứng phía sau chủ livestream. Cô gái livestream và điều bất thường phía sau - Ảnh: 163 Ngay khi phát hiện sự việc, cô gái vô cùng sợ hãi. Cô vừa cố sức bỏ chạy vừa cầu cứu cộng đồng mạng vì "cô dâu ma" cứ im lặng, lầm lũi từ từ đi phía sau cô. Vào thời điểm ấy, khán giả đang xem phát sóng hoang mang tột độ. Họ không biết liệu đây có phải là sự thật không hay chỉ là một phân cảnh dàn dựng của cô gái này. Tuy nhiên, trước tình cảnh cấp bách, một số người đã không thể ngồi yên mà đã gọi thông báo với cảnh sát Long Cương đến giải cứu nạn nhân.

'Ma nữ' trong buổi livestream - Ảnh: 163 Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường vụ việc cũng là một hầm giữ xe của tòa nhà. Thế nhưng, sau một hồi tìm kiếm, phía cơ quan chức năng chẳng thấy tung tích của người như trong đoạn clip được miêu tả. Cuối cùng, họ đã trích xuất camera theo dõi để tìm ra tung tích của những người có liên quan. Cũng từ đây, cảnh sát đã dò ra được một văn phòng ở trong cùng tòa nhà. Tại đây, họ phát hiện một cặp đôi đang ngồi uống rượu, bên cạnh còn có bộ đồ đỏ và tco1 giả. Với những vật chứng trên, cảnh sát đã đoán được những người này có liên quan đến buổi phát sóng "ma ám" kia nên mới cả hai về đồn. Bộ mặt thật của 'ma nữ' đã lộ diện - Ảnh: 163 Tại nơi điều tra, cả hai khai nhận mọi chuyện trong buổi livestream đều là dàn dựng để câu view, tăng tương tác. Đồng thời cho biết cả hai không có ý gây hại đến và cũng không ngờ sự việc lại bị đẩy đi xa như thế.

Cô gái trong buổi livestream - Ảnh: 163 Được biết, vào ngày 9/8, cảnh sát Long Cương cho biết cả hai đối tượng sẽ bị truy tố vì tội quấy rối trật tự công cộng và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đưa ra lời cảnh báo về nội dung phát sóng đến tất cả mọi người. Đừng vì tiền hay chút ít sự quan tâm của dư luận mà bất chấp các quy định an toàn, các quy chuẩn, trách nhiệm đối với cộng đồng. Nếu vi phạm thì cho dù là ở thế giới ảo thì bất kỳ ai cũng sẽ bị trừng trị nghiêm.

Đang livestream, gái xinh phát hiện kẻ đột nhập vào nhà nhưng danh tính và nguyên nhân sự việc mới là điều gây sốc Một đoạn clip ghi lại thời khắc trước khi hai cô gái chiến đấu với kẻ trộm đột nhập vào nhà khiến nhiều người xôn xao. Được biết, một trong hai nhân vật chính là nữ streamer nổi tiếng và sự việc xảy ra khi cô đang lên sóng cùng người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-that-kinh-cau-cuu-cong-dong-mang-vi-gap-co-dau-ma-ngay-tren-song-livestream-va-su-that-te-ngua-dang-sau-417495.html