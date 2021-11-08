Người chồng dùng dây xích trói chân vợ vì... quay TikTok quá nhiều và phản ứng gây sốc của CĐM

Thế giới 08/11/2021 10:52

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ bị chồng xích chân vì chứng "nghiện quay TikTok" khiến nhiều người quan tâm.

Mới đây, một người đàn ông Indonesia đã đang tải lên trang TikTok của vợ mình một video ghi lại cảnh người vợ bị một cọng dây xích buộc vào chân vì đã quá mệt mỏi khi vợ suốt ngày chỉ biết quay TikTok mà không chịu làm việc gì. 

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Người phụ nữ bị xích chân - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trong video, một người phụ nữ đang ngồi trên thảm, chân bị xích bởi sợi dây kèm dòng chú thích: "Đó là vì tôi bị chồng bắt gặp đang làm một video TikTok".

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 Vì nghiệm quay TiKTok - Ảnh: Chụp màn hình

Người phụ nữ này cũng cho biết hai người con của cô cũng rất vui vì mẹ bị như thế bởi cũng giống như bố, cả hai đầu cảm thấy mệt mỏi khi mẹ chỉ suốt ngày "chu mỏ quay video" mà chuyện nhà cửa thì bỏ xó. Sự việc đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bất ngờ hơn là hầu hết mọi người đều tỏ ra đồng tình với quyết định xích vợ của người chồng.

 

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Từ khóa:   Indonesia vợ bị chồng xích chân TikTok

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