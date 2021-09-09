'Nóng mắt' 6 cô gái trẻ khỏa thân, đi khắp ngôi làng trong sự dòm ngó của đám đông và sự thật về hủ tục 'lạ đời' của người dân

Thế giới 09/09/2021 10:40

Một đoạn clip ghi lại cảnh 6 cô gái ở độ tuổi vị thành niên khỏa thân diễu hành khắp một ngôi làng ở Ấn Độ khiến nhiều người xôn xao.

Theo trang New NCR, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại cảnh 6 cô gái trẻ ở độ tuổi vị thành niên khỏa thân, bị trói vào cột và diễu hành trên đường trong sự chứng kiến của nhiều người dân trong khu vực. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 5/9 mới đây tại ngôi làng Bania, gần khu vực đồn cảnh sát Jabera, cách trụ sở ủy ban nhân dân thành phố Damoh (Ấn Độ) khoảng 50km.

Sự việc gây chấn động dư luận, các nhà chức trách địa phương đã vào cuộc điều tra. Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Quyền Trẻ em của Ấn Độ (NCPCR), cũng đã nhận được thông tin và yêu cầu báo cáo về vụ việc từ chính quyền thành phố Damoh.

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Các cô gái di diễu hành khắp làng - Ảnh: Cắt từ clip

Ông Krishna Chaitanya - Thẩm phán thành phố Damoh - choi biết báo cáo sẽ được đệ trình lên NCPCR. Còn với người đại diện địa phương, ông Teniwar cho hay đơn vị đã nhận được thông tin về việc các bé gái trên đã bị ép thảo thân theo một tập tục của dân địa phương để làm "hài lòng" thần mưa. Ông Teniwar nói thêm, cảnh sát đăng tiến hành điều tra và sẽ có những tác động nhất định đến sự việc.

Được biết, khu vực ở bang Madhya Prade đang bước vào giai đoạn ít mưa, dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Theo hủ tục cầu mưa này, các cô gái trẻ trong làng được chỉ định cởi bỏ quần áo, đặt chiếc chày có buộc con ếch lên vai để diễu hành, mong thần mưa ban nước xuống.

Chưa hết, trong khi các cô gái được đưa đi khắp làng thì những người phụ nữ tiến hành cúng bái. Đoàn diễu hành đi đến gõ cửa khắp các ngôi nhà xin bột mì, đậu và các loại ngũ cốc lương thực quan trọng khác. Các vật phẩm thu được sau đó sẽ dâng lên ngôi đền trong làng. Người dân tin rằng đó là cách cầu mưa hiệu nghiệm.

Hiện, chưa có thông tin về những xử lý liên quan đến vụ việc.

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Từ khóa:   Ấn Độ cầu mưa hủ tục cầu mưa

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