Bố mẹ của các em cho rằng con đã tham gia vào trò chơi gọi là "Thử thách cá voi xanh". Đây vốn là một trào lưu độc hại trên mạng và đã có từ nhiều năm trước.

Theo Sina, vừa qua, tại trường tiểu học ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa xảy ra sự việc kinh hoàng khi 3 em học sinh rủ nhau nhảy từ lầu cao xuống dưới sân. Sau cú ngã từ tầng 5, 3 học sinh nằm bất động dưới sân trường. Ngay khi phát hiện, những người dân xung quanh và thầy cô giáo đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Sau đó, trường tiểu học đã đưa ra thông báo khẩn cấp về sự việc: "Vào khoảng 4:57 chiều ngày 15 tháng 11, ba học sinh của trường chúng tôi đã rơi từ một tòa nhà. Nhà trường đã lập tức gọi cấp cứu và cảnh sát. Hiện các dấu hiệu sinh tồn của 3 học sinh cơ bản đã ổn định. Một em học sinh có biểu hiện nguy kịch hơn đã được đưa đến Thượng Hải để điều trị".

3 học sinh nữ nhảy xuống từ lầu 5

Theo thông tin từ cảnh sát, 3 nữ sinh đều 11 tuổi và đang học lớp 6 tại trường. Nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này của 3 em chưa được thông báo chính thức.

Bố mẹ của các em cho rằng con đã tham gia vào trò chơi gọi là "Thử thách cá voi xanh". Đây vốn là một trào lưu độc hại trên mạng và đã có từ nhiều năm trước. Mặc dù truyền thông liên tục cảnh báo về trào lưu độc hại này nhưng dường như nó vẫn âm thầm len lỏi vào giới trẻ.

Xe cấp cứu đã đến kịp thời, 3 nữ sinh giữ được tính mạng.

gTrò chơi này đưa ra những thử thách nguy hiểm đến tính mạng cho người chơi và nhiệm vụ cuối cùng của thử thách này chính là tự tử. Đây thực sự là một hồi chuông cảnh báo các phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn nữa đến con em mình. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, rất nhiều học sinh trên thế giới phải chuyển sang học trực tuyến, việc tiếp xúc với internet thường xuyên là không thể tránh khỏi. Và nếu không có sự quản lý của phụ huynh, các con rất dễ tìm đến những trang web, video độc hại.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và thu hút sự chú ý lớn của dư luận Trung Quốc.

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