Di chứng để lại từ vụ tai nạn giao thông, người đàn ông cứ 6 tiếng lại mất trí nhớ

Thế giới 18/11/2021 14:39

Daniel Schmidt đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn năm 2015, nhưng anh sẽ quên hết mọi việc sau một giấc ngủ nếu không viết ra.

Theo trang Oddity Central đưa tin, Daniel Schmidt (ở Bremen, Đức) đã may mắn sống sót trong một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc hồi năm 2015. Sau thời gian dài tập vật lý trị liệu, người đàn ông đã có thể vận động và nói chuyện trở lại nhưng anh không thể quay lại cuộc sống cũ. Bởi vì chấn thương sọ não cấp độ 3, Daniel chỉ có thể nhớ mọi thứ trong 6 tiếng đồng hồ.

Điều này có nghĩa là mỗi sáng thức dậy, Daniel sẽ bị mất trí nhớ, quên mọi thứ xảy ra trước đó, bao gồm những người anh đã gặp, những nơi anh từng đến và những việc anh đã làm.

mat tri nho
Daniel Schmidt đã may mắn sống sót trong một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc hồi năm 2015 - Ảnh: ARTE Documentary

Daniel thậm chí không thể nhớ những người bạn cũ và không còn cảm thấy thân thiết với họ. Ngay cả với người bạn gái đã sinh cho anh một con trai hơn 2 năm trước, việc kết nối cũng không hề dễ dàng. Anh chia sẻ: "Hối tiếc lớn nhất của Daniel là không thể ghi nhớ khoảnh khắc con trai chào đời".

Hàng ngày, Daniel phải viết danh sách dài và chi tiết những việc quan trọng để ngày hôm sau biết mình đã từng làm gì. Muốn hình thành ký ức dài hạn về các công việc này, anh cần lặp lại chúng thường xuyên trong thời gian dài.

mat tri nho 1Di chứng để lại từ vụ tai nạn giao thông, người đàn ông cứ 6 tiếng lại mất trí nhớ - Ảnh 3
Anh phải viết danh sách dài và chi tiết những việc quan trọng để ngày hôm sau - Ảnh: ARTE Documentary

Nadine Nieman, đạo diễn bộ phim tài liệu về Daniel cho biết ê-kíp đã phải quay 2 ngày liên tiếp để nhân vật chính có thể nhớ mặt họ. Nếu quay lại sau 2 tuần, Daniel sẽ không nhận ra ai.

Dù học cách sống chung, nhưng người đàn ông thừa nhận có những ngày anh cảm thấy rất khó khăn. Thỉnh thoảng, anh phải đối mặt với chứng trầm cảm. Daniel hy vọng một ngày nào đó trí nhớ sẽ phục hồi, nhưng theo chuyên gia y tế, việc đó vô cùng khó khăn.

Đề xuất vaccine cho mọi loại cúm, bao gồm cả các chủng mới trong tương lai

Đề xuất vaccine cho mọi loại cúm, bao gồm cả các chủng mới trong tương lai

Trong một báo cáo vừa được công bố của Viện Hàn lâm Y học Quốc gia Hoa Kỳ, một kiến nghị được đưa ra là nên phát triển một loại vaccine cúm có thể bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới khỏi các chủng cúm hiện tại và cả trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   mất trí nhớ tai nạn giao thông sự việc hi hữu

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích