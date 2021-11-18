Daniel Schmidt đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn năm 2015, nhưng anh sẽ quên hết mọi việc sau một giấc ngủ nếu không viết ra.

Theo trang Oddity Central đưa tin, Daniel Schmidt (ở Bremen, Đức) đã may mắn sống sót trong một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc hồi năm 2015. Sau thời gian dài tập vật lý trị liệu, người đàn ông đã có thể vận động và nói chuyện trở lại nhưng anh không thể quay lại cuộc sống cũ. Bởi vì chấn thương sọ não cấp độ 3, Daniel chỉ có thể nhớ mọi thứ trong 6 tiếng đồng hồ. Điều này có nghĩa là mỗi sáng thức dậy, Daniel sẽ bị mất trí nhớ, quên mọi thứ xảy ra trước đó, bao gồm những người anh đã gặp, những nơi anh từng đến và những việc anh đã làm.

Daniel Schmidt đã may mắn sống sót trong một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc hồi năm 2015 - Ảnh: ARTE Documentary Daniel thậm chí không thể nhớ những người bạn cũ và không còn cảm thấy thân thiết với họ. Ngay cả với người bạn gái đã sinh cho anh một con trai hơn 2 năm trước, việc kết nối cũng không hề dễ dàng. Anh chia sẻ: "Hối tiếc lớn nhất của Daniel là không thể ghi nhớ khoảnh khắc con trai chào đời". Hàng ngày, Daniel phải viết danh sách dài và chi tiết những việc quan trọng để ngày hôm sau biết mình đã từng làm gì. Muốn hình thành ký ức dài hạn về các công việc này, anh cần lặp lại chúng thường xuyên trong thời gian dài.

Anh phải viết danh sách dài và chi tiết những việc quan trọng để ngày hôm sau - Ảnh: ARTE Documentary Nadine Nieman, đạo diễn bộ phim tài liệu về Daniel cho biết ê-kíp đã phải quay 2 ngày liên tiếp để nhân vật chính có thể nhớ mặt họ. Nếu quay lại sau 2 tuần, Daniel sẽ không nhận ra ai. Dù học cách sống chung, nhưng người đàn ông thừa nhận có những ngày anh cảm thấy rất khó khăn. Thỉnh thoảng, anh phải đối mặt với chứng trầm cảm. Daniel hy vọng một ngày nào đó trí nhớ sẽ phục hồi, nhưng theo chuyên gia y tế, việc đó vô cùng khó khăn.

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