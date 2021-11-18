Đề xuất vaccine cho mọi loại cúm, bao gồm cả các chủng mới trong tương lai

Thế giới 18/11/2021 11:48

Trong một báo cáo vừa được công bố của Viện Hàn lâm Y học Quốc gia Hoa Kỳ, một kiến nghị được đưa ra là nên phát triển một loại vaccine cúm có thể bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới khỏi các chủng cúm hiện tại và cả trong tương lai.

Viện Hàn lâm Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NAM) cho rằng Covid-19 không phải là đại diện cho một kịch bản đại dịch "xấu nhất", thậm chí dịch cúm năm 1918-1919 còn "tồi tệ hơn nhiều khi cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người trên toàn thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm "cúm" giết chết từ 290.000 đến 650.000 người. Tính đến thời điểm hiện tại, Covid-19 đã giết chết 5,1 triệu người toàn cầu. Viện Hàn lâm Y học Quốc gia Hoa Kỳ dự báo rằng đại dịch cúm tiết theo còn có thể giết chết 33 triệu người.

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Theo Tổ chức Y tế Thế giới, "cúm" giết chết từ 290.000 đến 650.000 người mỗi năm bình thường

"Các đại dịch cúm đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử nhân loại và các chuyên gia đang lo lắng rằng đại dịch mới còn gây ra nhiều thiệt hại hơn Covid-19 do những thay đổi của toàn cầu ảnh hưởng đến con người và động vật và cách mà dịch bệnh này tiếp xúc. Tuy rất khó để dự đoán được thời điểm mà nó xảy ra nhưng điều cần quan tâm về một đại dịch cúm là "khi nào sẽ xảy ra" chứ không phải là "liệu nó sẽ xảy ra"" - báo cáo của NAM viết.

Một kiến nghị chính được đưa ra: Một công nghệ tối ưu giúp phát triển loại vaccine cúm mà có thể bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới khỏi các chủng cúm hiện tại và cả trong tương lai. Các loại vaccine cúm ở thời điểm hiện tại vẫn phải được cải tiến thường xuyên, điều chỉnh hàng năm và không thể chống lại các chủng cúm mới có thể xuất hiện và gây ra đại dịch. Và loại vaccine này cần được nghiên cứu như một vấn đề phối hợp toàn cầu.

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Đề xuât phát triển loại vaccine mà có thể bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới khỏi các chủng cúm hiện tại và cả trong tương lai

"Chúng ta có quá nhiều lỗ hổng và phụ thuộc quá nhiều vào các thỏa thuận không chính thức. Khi đối mặt với các mối đe dọa có quy mô lớn, đáng tiếc thay, chúng ta đều chỉ được bảo vệ một cách kém cỏi. Hiện tại, chúng ta cần phải khẩn cấp tăng cường hệ thống miễn dịch cộng đồng để chống lại đại dịch cúm một cách bền vững." - theo báo cáo của Viện Hàn lâm Y học Quốc gia Hoa Kỳ, thế giới nên chuẩn bị sẵn sàng từ 4 đến 8 tỷ liều vaccine cúm để dự phòng.

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'Việc chuẩn bị sẵn sàng là một cam kết liên tục chứ không chỉ là trong vài năm hoặc để đối phó với các khủng hoảng riêng biệt'

Chủ tịch của Học viện y khoa Quốc gia, Tiến sĩ Victor Dzau cho biết: "Việc chuẩn bị sẵn sàng là một cam kết liên tục chứ không chỉ là trong vài năm hoặc để đối phó với các khủng hoảng riêng biệt. Covid-19 đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các khả năng mới, công nghệ mới, sự hợp tác và các chính sách mới cũng có thể được triển khai trước hoặc trong đại dịch cúm tiếp theo.

Điều quan trọng nhất cần làm đó chính là đầu tư vào khoa học, củng cố hệ thống y tế và đảm bảo niềm tin để bảo vệ con người khỏi những hậu quả về sức khỏe, xã hội và kinh tế mà bệnh cúm hay đại dịch để lại".

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Đại dịch Covid-19 đã chỉ ra rằng khẩu trang và cách giữ ấm cho cơ thể đã góp phần làm giảm đáng kể sự lây lan của bệnh cúm toàn cầu

Một trong những báo cáo nhấn mạnh rằng đại dịch Covid-19 đã chỉ ra rằng khẩu trang và cách giữ ấm cho cơ thể đã góp phần làm giảm đáng kể sự lây lan của bệnh cúm toàn cầu. Trong một tuyên bố, NAM viết: "Khẩu trang là một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí để chống lại cúm, các cơ quan y tế công cộng nên bắt buộc người dân phải sử dụng chúng trong các đại dịch tiếp theo khi độ nghiêm trọng và tỷ lệ mắc bệnh được chứng minh".

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   vaccine cúm Covid-19 đại dịch

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