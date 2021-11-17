Thuốc viên điều trị Covid-19 mới của Pfizer sẽ được sản xuất rộng rãi tại các nước nghèo trên toàn thế giới

Thế giới 17/11/2021 11:06

Công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ Pfizer vừa đồng ý với thỏa thuận cấp phép cho các nước nghèo sản xuất thuốc viên điều trị Covid-19 mới của họ mà không nhận tiền bản quyền.

Trong một tuyên bố được Pfizer đưa ra vào hôm thứ Ba ngày 16/11 vừa qua, hãng dược này sẽ cho phép các nhà sản xuất chung cung cấp thuốc điều trị Covid-19 dạng viên mang tên Paxlovid của mình cho 95 quốc gia có thu nhập trung bình, thấp và chiếm khoảng 53% dân số thế giới.

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Pfizer sẽ không nhận tiền bản quyền từ các nhà sản xuất thuốc Paxlovid cho các quốc gia có thu nhập trung bình, thấp - Ảnh: AP

Theo thỏa thuận được ký với Tổ chức Sáng chế Thuốc Toàn cầu (MPP), Pfizer sẽ không nhận tiền bản quyền từ các nhà sản xuất thuốc, điều này sẽ khiến cho giá thuốc rẻ hơn và nhiều người tiếp cận được hơn. Tuy nhiên, thỏa thuận này còn phụ thuộc vào việc loại thuốc điều trị Covid-19 này đã vượt qua được các cuộc thử nghiệm và nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Theo dữ liệu tạm thời, đối với các đối tượng thí nghiệm là những người trưởng thành không có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao, nguy cơ nhập viện và tử vong đã giảm 89% so với việc dùng giả dược. Ngoài ra, đối với những người có triệu chứng không quá 5 ngày kể từ khi khởi phát cũng cho ra các kết quả tương tự.

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Paxlovid được kỳ vọng sẽ giảm sức ép lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và cứu được nhiều người hơn trong đại dịch Covid-19 - Ảnh: REUTERS

Giám đốc chính sách của MPP, Esteban Burrone cho biết, nếu được chấp thuận, thuốc điều trị Covid-19 Paxlovid sẽ được đưa ra thị trường trong vài tháng nữa. Phia Pfizer cũng cho hay, họ đang chờ được cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc này ở Mỹ.

Paxlovid hay còn được gọi là PF-07321332 là thuốc kháng virus được nghiên cứu để ngăn chặn hoạt động của một loại enzym mà virus cần để tái tạo mang tên Sars-CoV-2-3CL.

"Chúng tôi tin rằng các phương pháp điều trị bằng thuốc kháng virus đường uống sẽ đóng một vai trò quan trọng trong mục tiêu giảm mức độ nghiêm trọng của việc nhiễm Covid-19, giảm sức ép cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và cứu sống thêm nhiều người hơn." - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pfizer nói.

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Giám đốc điều hành của MPP cho biết giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với Paxlovid rất quan trọng vì sẽ góp phần vào các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại đại dịch - Ảnh: Health Policy Watch

Nói về giấy phép sử dụng khẩn cấp, ông Charles Gore, giám đốc điều hành của MPP cho hay: "Giấy phép này vô cùng quan trọng vì nếu được phê duyệt, loại thuốc uống này sẽ đặc biệt phù hợp với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đồng thời, nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu sống nhiều người, góp phần vào các nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại đại dịch hiện nay".

Thuốc viên được đánh giá là dễ điều chế hơn vaccine rất nhiều, nó không cần một dây chuyền lạnh và bệnh nhân cũng có thể tự mình sử dụng. Giá của mỗi viên thuốc do Pfizer sản xuất vẫn chưa được xác định nhưng Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết nó có thể có giá khoảng 700 USD (15,9 triệu đồng) cho một liệu trình.

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Từ khóa:   Pfizer Paxlovid thuốc điều trị COVID-19

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