15 thành phố có không khí sạch nhất thế giới, khi nào Việt Nam mới lọt vào danh sách?

Thế giới 12/11/2021 11:31

Những thành phố trong danh sách này được đánh giá là có không khí sạch và trong lành nhất thế giới, là những nơi lý tưởng để có một cuộc sống khỏe mạnh.

Không khí là một yếu tố vô hình nhưng vô cùng cần thiết giúp cho con người chúng ra có thể tồn tại và duy trì sự sống. Tuy nhiên, một nguồn không khí ô nhiễm cũng có thể gây hại đến cho sức khỏe chúng ta.

Theo thống kê, tuổi thọ trung bình của những người sống tại các thành phố có chất lượng không khí kém tháp hơn tận 4,2 năm so với những nơi khác do mắc các bệnh liên quan đến hô hấp như hen suyễn, tắc nghẽn phổi mãn tính, xơ phổi, viêm phổi, ung thư phổi,... Tại Ấn Độ, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với tuổi thọ còn tồi tệ hơn ảnh hưởng của HIV/AIDS, hút thuốc lá,...

Trong khi tình trạng ô nhiễm không khí ở một số nơi đang ở trạng thái đáng báo động thì dĩ nhiên mọi người đều muốn đến sống ở những nơi có hít thở không khí trong lành hơn. Sau đây là danh sách các thành phố có chỉ số chất lượng không khí (AQI) lý tưởng nhất, phù hợp với việc lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Trong đó: AQI là chỉ số chất lượng không khí (từ 0 đến 50 là tốt), PM là ký hiệu của bụi mịn (PM2.5 là bụi mịn có đường kính từ 2,5 micrômét trở xuống, PM10 là bụi mịn có đường kính từ 2,5 đến 10 micrômét) và µg/m³ là số microgram bụi mịn trên 1 mét khối.

1. Thủ đô Ốt-xlô của Na Uy

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Thủ đô Ốt-xlô của Na Uy

AQI - 3 (Tốt)

PM 2.5 - 0.7 µg/m³

2. Thành phố Melbourne, Australia

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Thành phố Melbourne, Australia

AQI - 5 (Tốt)

PM 2.5 - 1.3 µg/m³

3. Thành phố Vancouver, Canada

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Thành phố Vancouver, Canada

AQI - 7 (Tốt)

PM 2.5 - 1.7 µg/m³

4. Thành phố Salt Lake, Hoa Kỳ

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Thành phố Salt Lake, Hoa Kỳ

AQI - 11 (Tốt)

PM 2.5 - 2.7 µg/m³

5. Thành phố München, Đức

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Thành phố München, Đức

AQI - 11 (Tốt)

PM10 - 10 µg/m³

6. Thành phố Seattle, Hoa Kỳ

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Thành phố Seattle, Hoa Kỳ

AQI - 12 (Tốt)

PM 2.5 - 2.9 µg/m³

7. Thành phố Lyon, Pháp

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Thành phố Lyon, Pháp

AQI - 12 (Tốt)

PM10 - 9.6 µg/m³

8. Thủ đô Brúc-xen của Bỉ

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Thủ đô Brúc-xen của Bỉ

AQI - 13 (Tốt)

PM 2.5 - 3.2 µg/m³

9. Thủ đô Am-xtéc-đam của Hà Lan

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Thủ đô Am-xtéc-đam của Hà Lan

AQI - 14 (Tốt)

PM 2.5 - 3.3 µg/m³

10. Thành phố Portland, Hoa Kỳ

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Thành phố Portland, Hoa Kỳ

AQI - 11 (Tốt)

PM 2.5 - 2.7 µg/m³

11. Thành phố Sydney, Úc

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Thành phố Sydney, Australia

AQI - 16 (Tốt)

PM 2.5 - 4 µg/m³

12. Thủ đô Pra-ha của Séc

khong khi 12
Thủ đô Pra-ha của Séc

AQI - 16 (Tốt)

PM 2.5 - 4 µg/m

13. Thủ đô Hen-sin-ki của Phần Lan

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Thủ đô Hen-sin-ki của Phần Lan

AQI - 17 (Tốt)

PM 2.5 - 1.2 µg/m³

14. Thành phố Nagoya, Nhật Bản

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Thành phố Nagoya, Nhật Bản

AQI - 17 (Tốt)

PM 2.5 - 4 µg/m³

15. Thành phố Kyoto, Nhật Bản

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Thành phố Kyoto, Nhật Bản

AQI - 19 (Tốt)

PM 2.5 - 4.5 µg/m³

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Từ khóa:   bụi mịn thành phố không khí ô nhiễm

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