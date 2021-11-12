15 thành phố có không khí sạch nhất thế giới, khi nào Việt Nam mới lọt vào danh sách?

Không khí là một yếu tố vô hình nhưng vô cùng cần thiết giúp cho con người chúng ra có thể tồn tại và duy trì sự sống. Tuy nhiên, một nguồn không khí ô nhiễm cũng có thể gây hại đến cho sức khỏe chúng ta.

Theo thống kê, tuổi thọ trung bình của những người sống tại các thành phố có chất lượng không khí kém tháp hơn tận 4,2 năm so với những nơi khác do mắc các bệnh liên quan đến hô hấp như hen suyễn, tắc nghẽn phổi mãn tính, xơ phổi, viêm phổi, ung thư phổi,... Tại Ấn Độ, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với tuổi thọ còn tồi tệ hơn ảnh hưởng của HIV/AIDS, hút thuốc lá,...