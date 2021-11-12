15 thành phố có không khí sạch nhất thế giới, khi nào Việt Nam mới lọt vào danh sách?

Những thành phố trong danh sách này được đánh giá là có không khí sạch và trong lành nhất thế giới, là những nơi lý tưởng để có một cuộc sống khỏe mạnh.
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Không khí là một yếu tố vô hình nhưng vô cùng cần thiết giúp cho con người chúng ra có thể tồn tại và duy trì sự sống. Tuy nhiên, một nguồn không khí ô nhiễm cũng có thể gây hại đến cho sức khỏe chúng ta.
Theo thống kê, tuổi thọ trung bình của những người sống tại các thành phố có chất lượng không khí kém tháp hơn tận 4,2 năm so với những nơi khác do mắc các bệnh liên quan đến hô hấp như hen suyễn, tắc nghẽn phổi mãn tính, xơ phổi, viêm phổi, ung thư phổi,... Tại Ấn Độ, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với tuổi thọ còn tồi tệ hơn ảnh hưởng của HIV/AIDS, hút thuốc lá,...
Trong khi tình trạng ô nhiễm không khí ở một số nơi đang ở trạng thái đáng báo động thì dĩ nhiên mọi người đều muốn đến sống ở những nơi có hít thở không khí trong lành hơn. Sau đây là danh sách các thành phố có chỉ số chất lượng không khí (AQI) lý tưởng nhất, phù hợp với việc lên kế hoạch cho các chuyến đi.
Trong đó: AQI là chỉ số chất lượng không khí (từ 0 đến 50 là tốt), PM là ký hiệu của bụi mịn (PM2.5 là bụi mịn có đường kính từ 2,5 micrômét trở xuống, PM10 là bụi mịn có đường kính từ 2,5 đến 10 micrômét) và µg/m³ là số microgram bụi mịn trên 1 mét khối.
1. Thủ đô Ốt-xlô của Na Uy
AQI - 3 (Tốt)
PM 2.5 - 0.7 µg/m³
2. Thành phố Melbourne, Australia
AQI - 5 (Tốt)
PM 2.5 - 1.3 µg/m³
3. Thành phố Vancouver, Canada
AQI - 7 (Tốt)
PM 2.5 - 1.7 µg/m³
4. Thành phố Salt Lake, Hoa Kỳ
AQI - 11 (Tốt)
PM 2.5 - 2.7 µg/m³
5. Thành phố München, Đức
AQI - 11 (Tốt)
PM10 - 10 µg/m³
6. Thành phố Seattle, Hoa Kỳ
AQI - 12 (Tốt)
PM 2.5 - 2.9 µg/m³
7. Thành phố Lyon, Pháp
AQI - 12 (Tốt)
PM10 - 9.6 µg/m³
8. Thủ đô Brúc-xen của Bỉ
AQI - 13 (Tốt)
PM 2.5 - 3.2 µg/m³
9. Thủ đô Am-xtéc-đam của Hà Lan
AQI - 14 (Tốt)
PM 2.5 - 3.3 µg/m³
10. Thành phố Portland, Hoa Kỳ
AQI - 11 (Tốt)
PM 2.5 - 2.7 µg/m³
11. Thành phố Sydney, Úc
AQI - 16 (Tốt)
PM 2.5 - 4 µg/m³
12. Thủ đô Pra-ha của Séc
AQI - 16 (Tốt)
PM 2.5 - 4 µg/m
13. Thủ đô Hen-sin-ki của Phần Lan
AQI - 17 (Tốt)
PM 2.5 - 1.2 µg/m³
14. Thành phố Nagoya, Nhật Bản
AQI - 17 (Tốt)
PM 2.5 - 4 µg/m³
15. Thành phố Kyoto, Nhật Bản
AQI - 19 (Tốt)
PM 2.5 - 4.5 µg/m³