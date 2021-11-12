Chiêm ngưỡng những bức ảnh xuất sắc nhất tại giải thưởng Siena Creative Photo Awards 2021

Giải thưởng Siena Creative Photo Awards 2021 đã công bố những cái tên xuất sắc dành được thứ hạng cao nhất năm nay.

Được thành lập từ năm 2015, giải thưởng Siena Creative Photo Awards nhằm tôn vinh tầm nhìn độc đáo và kỹ năng của các nhiếp ảnh gia đương đại - những người có thể biến ý tưởng trở thành những tác phẩm độc đáo. Khác với những cuộc thi khác là sẽ tập trung vào tính chân thật của tác phẩm, Siena Creative Photo Awards cho phép những người tham gia được tự do sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào và chỉ tính điểm trên tác phẩm cuối cùng.



Tác phẩm 'Dưa lưới' của nhiếp ảnh gia người Việt Nam - Thuan Tran "Hãy cho chúng tôi thấy cách mà bạn sử dụng các công nghệ hiện đại vào trong tác phẩm của mình, hãy áp dụng các kỹ thuật khác nhau hoặc tiếp cận sự sáng tạo để biến các ý tưởng của bạn thành hiện thực. Chúng tôi tự mình phá bỏ đi các quy tắc và mong rằng bạn sẽ cùng chúng tôi làm điều đó bằng cách tạo ra cá xu hướng nghệ thuật mới." - Ban tổ chức cuộc thi nói.

Tac phẩm ‘Losing our Minds’ chiến thắng Hạng mục Mở được tạo ra từ đầu đại dịch Covid-19, tác phẩm đem lại cho chúng ta suy nghĩ về những gì đã khai thác vô độ từ Mẹ Thiên nhiên Những bức ảnh chiến thắng tại mỗi hạng mục sẽ được trưng bày tại triển lãm "I Wonder If You Can" tại lễ hội International Siena Awards Festival từ ngày 23/10 đến 5/12 tại thành phố Siena của Ý. Trong số hàng chục nghìn bức ảnh được các nhiếp ảnh gia gửi đến từ 137 quốc gia, tác phẩm mang tên "The Lake" (tạm dịch: Hồ nước) của nhiếp ảnh gia người Iran Masoud Mirzaei đã giành được chiến thắng chung cuộc năm nay. Được biết, hồ nước trong ảnh là hồ Urmia - hồ lớn nhất ở Trung Đông và là hồ nước mặn lớn thứ 6 thế giới, tọa lạc giữa hai tỉnh Đông Azerbaijan và Tây Azerbaijan tại Iran. Tác phẩm 'The Lake' đã đánh bại hàng chục nghìn các bức ảnh khác để giành giải cao nhất của giải thưởng Siena Creative Photo Awards 2021 Dưới đây là các tác phẩm xuất sắc khác trong cuộc thi Siena Creative Photo Awards năm nay: Tác phẩm 'When Claudine drinks coffee she often thinks of the sea' của nhiếp ảnh gia người Đức Matthias Jung là sự kết hợp của cảm giác an toàn khi ở nhà và sự tự do khi ở ngoài Tác phẩm 'Plastic Wave' (tạm dịch: Sóng nhựa) mô tả lại tác động của con người lên đại dương thông qua việc sử dụng các chất liệu tái chế, đơn cử là túi ni-lông đựng rác của nhiếp ảnh gia người Mỹ Hugh Kretschmer Tác phẩm 'Sit Down Next to Me' của nhiếp ảnh gia Gary Sheridan đến từ Anh Quốc được đánh giá khá cao tại Hạng mục Mở miêu tả về tâm lý của những người bị tước quyền quản lý Tác phẩm 'Co Loa' nằm trong series ảnh 'HaNoi' của nhiếp ảnh gia Riccardo Magherini đến từ Ý Tác phẩm 'Inclination' của nhiếp ảnh gia người Ấn Độ Aneesh Omanakuttan được thực hiện dựa trên ý tưởng về sự thiên vị đối với những người giàu có trong xã hội Ảnh: Siena Creative Photo Awards

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