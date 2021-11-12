Chiêm ngưỡng những bức ảnh xuất sắc nhất tại giải thưởng Siena Creative Photo Awards 2021

Giải thưởng Siena Creative Photo Awards 2021 đã công bố những cái tên xuất sắc dành được thứ hạng cao nhất năm nay.
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Được thành lập từ năm 2015, giải thưởng Siena Creative Photo Awards nhằm tôn vinh tầm nhìn độc đáo và kỹ năng của các nhiếp ảnh gia đương đại - những người có thể biến ý tưởng trở thành những tác phẩm độc đáo.
Khác với những cuộc thi khác là sẽ tập trung vào tính chân thật của tác phẩm, Siena Creative Photo Awards cho phép những người tham gia được tự do sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào và chỉ tính điểm trên tác phẩm cuối cùng.
"Hãy cho chúng tôi thấy cách mà bạn sử dụng các công nghệ hiện đại vào trong tác phẩm của mình, hãy áp dụng các kỹ thuật khác nhau hoặc tiếp cận sự sáng tạo để biến các ý tưởng của bạn thành hiện thực.
Chúng tôi tự mình phá bỏ đi các quy tắc và mong rằng bạn sẽ cùng chúng tôi làm điều đó bằng cách tạo ra cá xu hướng nghệ thuật mới." - Ban tổ chức cuộc thi nói.
Những bức ảnh chiến thắng tại mỗi hạng mục sẽ được trưng bày tại triển lãm "I Wonder If You Can" tại lễ hội International Siena Awards Festival từ ngày 23/10 đến 5/12 tại thành phố Siena của Ý.
Trong số hàng chục nghìn bức ảnh được các nhiếp ảnh gia gửi đến từ 137 quốc gia, tác phẩm mang tên "The Lake" (tạm dịch: Hồ nước) của nhiếp ảnh gia người Iran Masoud Mirzaei đã giành được chiến thắng chung cuộc năm nay. Được biết, hồ nước trong ảnh là hồ Urmia - hồ lớn nhất ở Trung Đông và là hồ nước mặn lớn thứ 6 thế giới, tọa lạc giữa hai tỉnh Đông Azerbaijan và Tây Azerbaijan tại Iran.
Dưới đây là các tác phẩm xuất sắc khác trong cuộc thi Siena Creative Photo Awards năm nay:
Ảnh: Siena Creative Photo Awards