Chiêm ngưỡng những bức ảnh xuất sắc nhất tại giải thưởng Siena Creative Photo Awards 2021

Tac phẩm ‘Losing our Minds’ chiến thắng Hạng mục Mở được tạo ra từ đầu đại dịch Covid-19, tác phẩm đem lại cho chúng ta suy nghĩ về những gì đã khai thác vô độ từ Mẹ Thiên nhiên

Những bức ảnh chiến thắng tại mỗi hạng mục sẽ được trưng bày tại triển lãm "I Wonder If You Can" tại lễ hội International Siena Awards Festival từ ngày 23/10 đến 5/12 tại thành phố Siena của Ý.

Trong số hàng chục nghìn bức ảnh được các nhiếp ảnh gia gửi đến từ 137 quốc gia, tác phẩm mang tên "The Lake" (tạm dịch: Hồ nước) của nhiếp ảnh gia người Iran Masoud Mirzaei đã giành được chiến thắng chung cuộc năm nay. Được biết, hồ nước trong ảnh là hồ Urmia - hồ lớn nhất ở Trung Đông và là hồ nước mặn lớn thứ 6 thế giới, tọa lạc giữa hai tỉnh Đông Azerbaijan và Tây Azerbaijan tại Iran.

Tác phẩm 'The Lake' đã đánh bại hàng chục nghìn các bức ảnh khác để giành giải cao nhất của giải thưởng Siena Creative Photo Awards 2021

Dưới đây là các tác phẩm xuất sắc khác trong cuộc thi Siena Creative Photo Awards năm nay:

Tác phẩm 'When Claudine drinks coffee she often thinks of the sea' của nhiếp ảnh gia người Đức Matthias Jung là sự kết hợp của cảm giác an toàn khi ở nhà và sự tự do khi ở ngoài

Tác phẩm 'Plastic Wave' (tạm dịch: Sóng nhựa) mô tả lại tác động của con người lên đại dương thông qua việc sử dụng các chất liệu tái chế, đơn cử là túi ni-lông đựng rác của nhiếp ảnh gia người Mỹ Hugh Kretschmer

Tác phẩm 'Sit Down Next to Me' của nhiếp ảnh gia Gary Sheridan đến từ Anh Quốc được đánh giá khá cao tại Hạng mục Mở miêu tả về tâm lý của những người bị tước quyền quản lý

Tác phẩm 'Co Loa' nằm trong series ảnh 'HaNoi' của nhiếp ảnh gia Riccardo Magherini đến từ Ý

Tác phẩm 'Inclination' của nhiếp ảnh gia người Ấn Độ Aneesh Omanakuttan được thực hiện dựa trên ý tưởng về sự thiên vị đối với những người giàu có trong xã hội

Ảnh: Siena Creative Photo Awards