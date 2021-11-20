Các nhà khoa học tiếp tục phát hiện đột biến mới của chủng Delta: 'Có khả năng lây truyền cao'

Thế giới 20/11/2021 11:27

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Sri Jayewardenepura là những người đầu tiên phát hiện ra biến chủng mới của chủng Delta, có tên gọi là chủng phụ B.1.617.2. AY 104.

Theo Hindustan Times đưa tin, giaới chức y tế Sri Lanka vẫn chưa thể xác định chắc chắn khả năng lây truyền của biến chủng phụ mới nên đã gửi mẫu tới phòng thí nghiệm ở Hong Kong (Trung Quốc) để phân tích thêm. Theo chia sẻ, nhóm nghiên cứu ở Đại học Sri Jayewardenepura là những người đầu tiên phát hiện ra biến chủng phụ B.1.617.2. AY 104. Giám đốc khoa sinh học phân tử và tế bào của trường, tiến sĩ Chandima Jeewadara, nói rằng: "Loại đầu tiên là B.411, loại thứ hai là B.1.617.2. AY 28 và đây là cái thứ ba".

Vậy nên, B.1.617.2. AY 104 đã nâng tổng số biến chủng Covid-19 có nguồn gốc từ Sri Lanka lên ba.

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AY-104 được tìm thấy khi quốc gia Nam Á tiến hành thử nghiệm trên các mẫu bệnh ngẫu nhiên. Ảnh: Reuters

Biến chủng SARS-CoV-2 có tên Delta (B.1.617.2) có khả năng lây truyền cao. Sự xuất hiện của biến chủng Delta đã khiến số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu gia tăng nhanh chóng, ngay cả ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Ông Jeewadara cho biết biến chủng mới được phát hiện ở các tỉnh phía bắc, bắc trung bộ và nam của Sri Lanka. Cụ thể, 288 mẫu tại nước này dương tính với AY-104. AY-104 được tìm thấy khi quốc gia Nam Á tiến hành thử nghiệm trên các mẫu bệnh ngẫu nhiên.

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Biến chủng AY-104 - Ảnh: Pikiranrakyat 

Bộ trưởng Y tế Keheliya Rambukwella cho biết hơn 61,8% dân số nước này đã nhận đủ 2 liều vaccine Covid-19. Ngoài ra, trong ngày 19/11, khoảng 160.000 người trên 60 tuổi đã tiêm mũi vaccine Pfizer/BioNTech thứ 3.

Hiện tại, lý do mà Sri Lanka đang ghi nhận nhiều chùm ca bệnh Covid-19 ở các tỉnh miền Trung và miền Nam do người dân không tuân theo các quy tắc phòng chống dịch.

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Từ khóa:   biến chủng Covid-19 tiêm vaccine biến thể AY-104

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