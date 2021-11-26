Xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới, nguy hiểm nhất của SARS-CoV-2 tại Israel

Dù đã được tiêm vaccine, một công dân Israel về từ châu Phi được phát hiện nhiễm B.1.1.529 (biến thể mới của virus SARS-CoV-2), trong khi hai người khác cũng nằm trong diện nghi nhiễm.

Bộ Y tế Israel ngày 26/11 thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, là một công dân đi du lịch nước ngoài trở về từ Malawi, châu Phi.

Biến thể mới có tên B.1.1.529, có 32 đột biến trong protein gai, phần mà hầu hết các loại vaccine sử dụng để tạo ra hệ thống miễn dịch chống SARS-CoV-2. Các đột biến protein gai có thể ảnh hưởng tới khả năng nhiễm bệnh và tốc độ lây lan của virus cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn. Loại biến thể này được cho là có khả năng lây nhiễm và kháng virus mạnh hơn các biến thể trước đây.

Hình ảnh virus SARS-CoV-2 chụp qua kính hiển vi điện tử - Ảnh: AFP

Bộ Y tế cho biết hai người khác cũng nằm trong diện nghi nhiễm đang chờ khẳng định kết quả xét nghiệm. Đáng lo ngại là cả ba người này đều đã được tiêm vaccine, mặc dù chưa có thông tin đầy đủ về liều lượng và thời gian. Ngoài ra, lo ngại trước mức độ nguy hiểm của biến thể virus mới, Chính phủ Israel đã đưa một loạt quốc gia ở nam châu Phi vào diện “cảnh báo đỏ,” bao gồm Nam Phi, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia và Aswatini.

B.1.1.529 hiện là biến chủng nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2 - Ảnh: Internet

Hiện tại, các nhà khoa học có thể sẽ mất vài tuần để nghiên cứu thêm thông tin về B.1.1.529 và mối đe dọa nghiêm trọng mà biến thể này có thể gây ra.

Đồng thời, người nước ngoài đến từ các quốc gia nói trên sẽ không được phép nhập cảnh vào Israel; đồng thời người dân Israel trở về từ các quốc gia này sẽ phải cách ly một tuần tại khách sạn và chỉ được về nhà sau khi có hai lần xét nghiệm bằng PCR cho kết quả âm tính. Việc cách ly là bắt buộc đối với cả những người đã được tiêm vaccine đầy đủ phòng dịch COVID-19.

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