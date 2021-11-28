Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có sức tàn phá lớn và nguy hiểm khó lường như virus Ebola

Thế giới 28/11/2021 10:34

Các biến thể của virus SARS-CoV-2 càng về sau càng nguy hiểm hơn. Biến thể Delta nguy hiểm hơn nhiều so với chủng virus gốc xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Theo trang Funke Mediengruppe đưa tin, từ việc xuất hiện của biến thể mới Omicron có nguy cơ cao mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải xếp vào hàng đáng lo ngại, có ý kiến chuyên gia lo rằng đà biến đổi của virus SARS-CoV-2 có thể thời gian tới sẽ tạo ra một biến thể nguy hiểm không kém biến thể Delta hoặc thêm chí chết chóc như virus Ebola.

Bác sĩ người Đức Frank Ulrich Montgomery – Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới (WMA)  cảnh báo nếu virus SARS-CoV-2 cứ tiếp tục biến đổi thế này thì khả năng sẽ xuất hiện một biến thể mới có sức tàn phá lớn như virus Ebola. Ebola xuất hiện các triệu chứng là sốt cao nghiêm trọng và xuất huyết nội, với tỉ lệ tử vong cao đáng sợ là khoảng 50%.

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Bác sĩ Frank Ulrich Montgomery - Ảnh: GLP

Đồng thời, vị bác sĩ cũng nhấn mạnh quan trọng là không được cho virus cơ hội để biến đổi thêm nữa. Để làm được điều này có thể cần thiết phải duy trì việc tiêm chủng cho thế giới trong nhiều năm nữa. Ông cũng có ý kiến là các nước nên thận trọng hơn nữa trong kiểm soát dịch để virus SARS-CoV-2 khó có điều kiện biến đổi.

Trong bài viết trên tạp chí Forbers, nhà khoa học, GS William A. Haseltine tại trường Y ĐH Harvard (Mỹ) nhắc đến thực tế các biến thể của virus SARS-CoV-2 càng về sau càng nguy hiểm hơn. Biến thể Delta nguy hiểm hơn nhiều so với chủng virus gốc xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc). Các thông tin ban đầu cho thấy biến thể Delta Plus có độ nguy hiểm cao hơn biến thể Delta ít nhất 10%.

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Biến thể Omicron của SARS-CoV-2 có đến 32 đột biến ở protein gai và được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn - Ảnh: Forbes

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang trong quá trình nghiên cứu để có thêm thông tin đầy đủ, chính xác về biến thể Omicron. Khả năng phải đến vài tuần thì mới có thể có được đánh giá toàn diện về dữ liệu của biến thể Omicron. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lo ngại rằng biến thể này mang hàng chục đột biến nghiêm trọng có thể dễ lây lan hơn và có thể kháng vaccine, so với các biến thể trước.

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Dù đã được tiêm vaccine, một công dân Israel về từ châu Phi được phát hiện nhiễm B.1.1.529 (biến thể mới của virus SARS-CoV-2), trong khi hai người khác cũng nằm trong diện nghi nhiễm.

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Từ khóa:   virus Ebola biến thể mới virus SARS-CoV-2

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