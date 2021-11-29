Vaccine COVID-19 trước siêu biến thể Omicron: 'Việc suy giảm khả năng miễn dịch là kết quả có thể xảy ra'

Các loại vaccine hiện có hầu hết đều hoạt động bằng cách huấn luyện hệ miễn dịch ngăn chặn protein gai của virus SARS-CoV-2, "chìa khóa" giúp virus xâm nhập vào các tế bào bằng cách liên kết thụ thể ACE2.

Theo trang The Guardian (Anh), câu hỏi đặt ra hiện tại là mức độ bảo vệ của vaccine trong việc ngăn chặn biến thể Omicron là bao nhiêu. Dựa vào các nghiên cứu trước đây, những người đã được tiêm 2 mũi vaccine vẫn có thể nhiễm biến thể Delta, nhưng nguy cơ mắc bệnh thấp hơn khoảng 3 lần so với những người chưa tiêm chủng. Quan trọng hơn, những người được tiêm chủng có nguy cơ tử vong thấp hơn khoảng 9 lần nếu nhiễm bệnh. Mặc dù Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn Delta, nhưng Giáo sư Paul Morgan, nhà miễn dịch học tại Đại học Cardiff cho biết: "Tôi nghĩ rằng thay vì mất hoàn toàn khả năng miễn dịch, việc suy giảm khả năng miễn dịch là kết quả có thể xảy ra. Virus không thể làm mất tất cả các thụ thể trên bề mặt tế bào, vì nếu vậy, protein gai sẽ không thể hoạt động nữa. Trong trường hợp một số kháng thể và dòng tế bào T được tạo ra để ngăn chặn virus hoặc chống lại vaccine không hiệu quả, thì vẫn có những kháng thể khác vẫn còn hiệu quả".

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh - Ảnh: Internet Do đó, việc tăng cường bảo vệ bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận mũi vaccine thứ 3 cũng là một ý kiến giúp con người phòng tránh lây nhiễm biến thể Omicron. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng những người đã tiêm 2 mũi vaccine và đã nhiễm biến thể Delta sẽ có khả năng bảo vệ cao hơn trước biến thể này. Giáo sư virus học tại Đại học Bristol David Matthews cho biết: "Nếu đã tiêm hai mũi vaccine và đã hồi phục sau nhiễm Delta, thì bạn đã có một phản ứng miễn dịch rất hiệu quả. Bạn có thể tránh được khá nhiều biến thể. Điều này có nghĩa là người đó đã hình thành phản ứng kháng thể với cả các chủng gốc và chủng virus hiện đại. Phản ứng của tế bào T từ đó cũng rộng hơn, không chỉ chống lại protein gai do Omicron tạo ra mà còn chống lại tất cả các protein khác mà virus SARS-CoV-2 tạo ra. Điều đó vô cùng có lợi".

Lo lắng lớn nhất hiện nay là những người chưa tiêm chủng sẽ có nguy cơ nhiễm biến thể Omicron cao hơn. Tuy nhiên, có một số lý do để lạc quan. Đầu tiên là chúng ta chưa biết biến thể Omicron sẽ hoạt động như thế nào trong nhóm người được tiêm chủng cao, chẳng hạn như ở Vương quốc Anh. Một lý do khác là các loại thuốc kháng virus, chẳng hạn như Molnupiravir, được cho cũng có thể "đánh bại" Omicron. Molnupiravir sẽ có hiệu quả cao nhất khi được sử dụng trong giai đoạn đầu mắc bệnh. Theo khuyến cáo của các cơ quan y tế, bệnh nhân nên sử dụng thuốc càng sớm càng tốt sau khi xét nghiệm dương tính và trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng. Vaccine COVID-19 sẽ có thể giúp con người phòng tránh lây nhiễm biến thể Omicron - Ảnh: Getty Images Cuối cùng, việc điều chỉnh các loại vaccine hiện có để đối phó với biến thể Omicron cũng là một biện pháp hữu hiệu. Các nhà khoa học nhận định có thể chỉ mất thời gian ngắn để có thể phát triển được loại vaccine "thế hệ mới" dựa trên các loại vaccine có sẵn. Đây là điểm mạnh của vaccine công nghệ mRNA, có thể nhắm vào những biến thể cụ thể, như Omicron, mà không cần phải bào chế một loại vaccine mới. Hiện các chuyên gia tin rằng khi ngày càng có nhiều người được tiêm chủng đầy đủ và tiếp cận với mũi vaccine thứ 3, chúng ta càng có khả năng chắc chắn về điều này.

WHO chính thức đặt tên cho chủng COVID-19 mới là 'Omicron', phân loại đây là một 'biến thể đáng quan tâm' Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đã đặt cho biến thể B.1.1.529 tên gọi Omicron và đã phân loại đây là "biến thể đáng quan tâm'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vaccine-covid-19-truoc-sieu-bien-the-omicron-viec-suy-giam-kha-nang-mien-dich-la-ket-qua-co-the-xay-ra-439068.html