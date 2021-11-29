Vaccine COVID-19 trước siêu biến thể Omicron: 'Việc suy giảm khả năng miễn dịch là kết quả có thể xảy ra'

Thế giới 29/11/2021 17:18

Các loại vaccine hiện có hầu hết đều hoạt động bằng cách huấn luyện hệ miễn dịch ngăn chặn protein gai của virus SARS-CoV-2, "chìa khóa" giúp virus xâm nhập vào các tế bào bằng cách liên kết thụ thể ACE2.

Theo trang The Guardian (Anh), câu hỏi đặt ra hiện tại là mức độ bảo vệ của vaccine trong việc ngăn chặn biến thể Omicron là bao nhiêu. Dựa vào các nghiên cứu trước đây, những người đã được tiêm 2 mũi vaccine vẫn có thể nhiễm biến thể Delta, nhưng nguy cơ mắc bệnh thấp hơn khoảng 3 lần so với những người chưa tiêm chủng. Quan trọng hơn, những người được tiêm chủng có nguy cơ tử vong thấp hơn khoảng 9 lần nếu nhiễm bệnh.

Mặc dù Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn Delta, nhưng Giáo sư Paul Morgan, nhà miễn dịch học tại Đại học Cardiff cho biết: "Tôi nghĩ rằng thay vì mất hoàn toàn khả năng miễn dịch, việc suy giảm khả năng miễn dịch là kết quả có thể xảy ra. Virus không thể làm mất tất cả các thụ thể trên bề mặt tế bào, vì nếu vậy, protein gai sẽ không thể hoạt động nữa. Trong trường hợp một số kháng thể và dòng tế bào T được tạo ra để ngăn chặn virus hoặc chống lại vaccine không hiệu quả, thì vẫn có những kháng thể khác vẫn còn hiệu quả".

bien the Omicron
Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh - Ảnh: Internet

Do đó, việc tăng cường bảo vệ bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận mũi vaccine thứ 3 cũng là một ý kiến giúp con người phòng tránh lây nhiễm biến thể Omicron. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng những người đã tiêm 2 mũi vaccine và đã nhiễm biến thể Delta sẽ có khả năng bảo vệ cao hơn trước biến thể này.

Giáo sư virus học tại Đại học Bristol David Matthews cho biết: "Nếu đã tiêm hai mũi vaccine và đã hồi phục sau nhiễm Delta, thì bạn đã có một phản ứng miễn dịch rất hiệu quả. Bạn có thể tránh được khá nhiều biến thể. Điều này có nghĩa là người đó đã hình thành phản ứng kháng thể với cả các chủng gốc và chủng virus hiện đại. Phản ứng của tế bào T từ đó cũng rộng hơn, không chỉ chống lại protein gai do Omicron tạo ra mà còn chống lại tất cả các protein khác mà virus SARS-CoV-2 tạo ra. Điều đó vô cùng có lợi".

Lo lắng lớn nhất hiện nay là những người chưa tiêm chủng sẽ có nguy cơ nhiễm biến thể Omicron cao hơn. Tuy nhiên, có một số lý do để lạc quan. Đầu tiên là chúng ta chưa biết biến thể Omicron sẽ hoạt động như thế nào trong nhóm người được tiêm chủng cao, chẳng hạn như ở Vương quốc Anh. 

Một lý do khác là các loại thuốc kháng virus, chẳng hạn như Molnupiravir, được cho cũng có thể "đánh bại" Omicron. Molnupiravir sẽ có hiệu quả cao nhất khi được sử dụng trong giai đoạn đầu mắc bệnh. Theo khuyến cáo của các cơ quan y tế, bệnh nhân nên sử dụng thuốc càng sớm càng tốt sau khi xét nghiệm dương tính và trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng.

bien the Omicron 1
Vaccine COVID-19 sẽ có thể giúp con người phòng tránh lây nhiễm biến thể Omicron - Ảnh: Getty Images

Cuối cùng, việc điều chỉnh các loại vaccine hiện có để đối phó với biến thể Omicron cũng là một biện pháp hữu hiệu. Các nhà khoa học nhận định có thể chỉ mất thời gian ngắn để có thể phát triển được loại vaccine "thế hệ mới" dựa trên các loại vaccine có sẵn. Đây là điểm mạnh của vaccine công nghệ mRNA, có thể nhắm vào những biến thể cụ thể, như Omicron, mà không cần phải bào chế một loại vaccine mới.

Hiện các chuyên gia tin rằng khi ngày càng có nhiều người được tiêm chủng đầy đủ và tiếp cận với mũi vaccine thứ 3, chúng ta càng có khả năng chắc chắn về điều này.

WHO chính thức đặt tên cho chủng COVID-19 mới là 'Omicron', phân loại đây là một 'biến thể đáng quan tâm'

WHO chính thức đặt tên cho chủng COVID-19 mới là 'Omicron', phân loại đây là một 'biến thể đáng quan tâm'

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đã đặt cho biến thể B.1.1.529 tên gọi Omicron và đã phân loại đây là "biến thể đáng quan tâm'.

Xem thêm
Từ khóa:   mức độ bảo vệ của vaccine biến thể Omicron bệnh dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 8 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích