11 con vật cưng giàu 'nứt đố đổ vách' nhất trong lịch sử, khối tài sản ước tính lên đến trăm triệu đô la

Dù là diễn viên hay người thừa kế gia sản của "cha mẹ" để lại, các loài động vật đều sở lượng tài sản vô cùng ấn tượng, đôi khi ước tính lên tới vài triệu euro. Không nghi ngờ gì nữa, những vật nuôi này đã được coi là thành viên của gia đình và giữ một vị trí quan trọng trong lòng chủ nhân của chúng. Dưới đây là những con thú cưng giàu nhất trong lịch sử, thậm chí sở hữu khối tài sản lớn hơn nhiều người giàu có trên thế giới hiện nay.

Sau này, cha của mất, Gunther IV được thừa kế 375 triệu đô la. Gunther IV cũng là chủ nhân của một biệt thự ở Bahamas và một biệt thự ở Miami. Biệt thự Miami cũng là nơi ca sĩ nổi tiếng Madonna từng sống.

Thú cưng giàu có nhất mọi thời đại là một chú chó chăn cừu Đức tên là Gunther IV, và hiện đang sống một cuộc sống xa hoa ở Đức. Khi nữ bá tước Karlotta Lieberstein người Đức qua đời, bà đã để lại toàn bộ tài sản của mình (ước tính khoảng 372 triệu USD vào thời điểm đó) cho Gunther III - chú chó trung thành của bà, cũng là cha của Gunther IV.

Choupette - 200 triệu USD

Một con mèo Birman màu xanh da trời đã sở hữu khối tài sản "khổng lồ" trị giá 195 triệu USD sau khi chủ nhân của nó - nhà thiết kế Chanel Karl Lagerfeld qua đời vào đầu năm 2019. Ngoài ra, con vật nuôi này cũng đã kiếm được 3 triệu USD ngay từ các hợp đồng làm người mẫu quảng cáo.

Grumpy Cat - 100 triệu USD

Grumpy Cat là một con mèo Mỹ nổi tiếng trên mạng với loạt biểu cảm khuôn mặt bĩu môi. Tên của nó có nghĩa đen là "con mèo gắt gỏng". Đồng thời, chủ nhân của con mèo này đã xây dựng một nhãn hiệu cà phê cùng tên và thu hút hơn 2 triệu người hâm mộ trung thành trên Instagram. Tadi sản của con vật nuôi nà ước tính từ 1 triệu đô la đến 100 triệu đô la.

Toby Rimes - 92 triệu USD

Toby Rimes là hậu duệ của Toby I, "người thừa kế" giàu có sau khi một người phụ nữ tên là Ella Wendel qua đời. Cô tiểu thư nhà giàu yêu Toby I đến mức tặng con vật nuôi của mình những món quà xa xỉ và làm mọi cách để chú chó yêu quý của cô vui vẻ.

Ban đầu tài sản trị giá ước tính là 40 triệu đô la, nhưng hiện ước tính là 92 triệu đô la. Toby sống ở New York tại ngôi nhà của chính nó trên Đại lộ số 5 ở Manhattan. Sau khi dùng bữa vào mỗi buổi tối tại một nhà hàng trong khu phố, chú chó này trở về với chiếc giường đính "kim sa hột lựu" của mình.

Kalu - 90 triệu USD

Tinh tinh Kalu sống trong một dinh thự sang trọng ở ngoại ô Cape Town, Nam Phi. Chú là con vượn giàu nhất thế giới. Người chủ Patricia O'Neill rất thích động vật nên cô đã dành toàn bộ số tiền của mình để cho vài chục con chó và mèo. Song, Kalu nhận được số tiền ước tính nhiều nhất là 90 triệu đô la.

Những chú chó của Oprah Winfrey - 30 triệu USD

Oprah Winfrey là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới nuôi 5 chú chó Sadie, Sunny, Lauren, Layla và Luke. Chúng sẽ nhận được 30 triệu USD khi Oprah qua đời, đây là một phần khá lớn trong tổng tài sản của bà.

Gigoo - 15 triệu USD

Gigoo là con gà mái duy nhất lọt vào top 10 và là một trong số ít con vật được coi là thú cưng. "Cô gà" thuộc sở hữu của ông trùm người Anh - Miles Blackwell. Gigoo trở nên giàu hơn được thừa kế 15 triệu USD khi chủ của anh qua đời vào năm 2011. Mặc dù Blackwell đã quyên góp phần lớn tài sản của mình cho một số tổ chức từ thiện, nhưng ông vẫn dành một khoản tiền nhỏ cho chú gà yêu quý của mình.

Tommaso - 13 triệu USD

Một chú mèo đen đã rất may mắn sau khi được một phụ nữ lớn tuổi người Ý tên là Maria Assunta đưa về từ đường phố Rome. Cô ấy sẽ để lại một tài sản ước tính trị giá 13 triệu đô la cho con mèo khi cô ấy qua đời vào năm 2011. Luật pháp Ý không cho phép động vật được thừa kế trực tiếp một khoản tiền, nên một hiệp hội dành cho động vật sẽ được lựa chọn để đại diện cho quyền lợi của Tommaso.

Blackie - 25 triệu USD

Theo sách kỷ lục Guinness thế giới, con mèo giàu nhất thế giới là Blackie đac được thừa kế tài sản trị giá 13 triệu USD sau khi chủ nhân của nó - một nhà buôn đồ cổ người Anh tên là Ben Rea qua đời vào năm 1988.

Conchita - 3 triệu USD

Conchita là một con chihuahua thuộc về Gail Posner, một người Mỹ giàu có qua đời vào năm 2010. Được biết đến với biệt danh "trùm" Conchita, con vật nuôi này còn nổi tiếng bởi vì đeo ngọc trai, trang phục hàng hiệu và túi Louis Vuitton đặt làm riêng.

Trouble - 12 triệu USD

Truble là một con chó săn Maltese trắng thuộc sở hữu của Leona Helmsley. Bà là một nữ doanh nhân người Mỹ và sở hữu một chuỗi khách sạn Leona Hemlessey. Sau khi cô qua đời, người thừa kế duy nhất là Trouble với số tiền là 12 triệu USD.

Sau cái chết của Hemlessey, Trouble sống trong một ngôi nhà đắt tiền với điều kiện rất tiện nghi, đi khắp nơi trên chiếc limousine của riêng mình, nhận những món ăn ngon nhất. Tuy nhiên, sau cuộc chiến pháp lý tranh giành tài sản, thẩm phán đã phán quyết rằng Leona Helmsley không phải là người đứng đầu nên tài sản thừa kế của con chó bị giảm xuống còn 2 triệu đô la.