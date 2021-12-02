Trung Quốc phát hiện kháng thể 'vô hiệu hoá' toàn bộ các biến thể, mở ra hi vọng về loại 'thuốc giải' 'dập tắt' đại dịch COVID-19

Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã tách biệt được một loại kháng thể có hiệu quả với mọi biến thể của COVID-19. Đây được hi vọng là "thuốc giải" để kết thúc đại dịch nguy hiểm này.

Đài RT của Nga đưa tin, vào ngày 1/12 cho biết các nhà khoa học Trung Quốc đến từ Trường ĐH Tôn Trung Sơn (Quảng Châu) và Trường ĐH Chiết Giang (Hàng Châu) nói rằng họ "có thể có thuốc chữa bách bệnh đối với đại dịch Covid-19". Theo các nhà khoa học này, kháng thể đơn dòng 35B5 được xem xét ở cả thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ống nghiệm lẫn trên cơ thể sống để vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 gốc (không có đột biến) cũng như các biến thể đáng lo ngại. Thử nghiệm trên cơ thể sống được tiến hành trên chuột nhân hóa.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc gần đây phát hiện kháng thể vô hiệu hóa toàn bộ các biến thể Covid-19 - Ảnh: Reuters Đáng lưu ý, kháng thể đơn dòng này cũng phát huy tác dụng đối với biến thể Delta có lượng đột biến cao, vốn đã gây ra các làn sóng lây nhiễm nguy cấp trên toàn thế giới kể từ khi xuất hiện ở Ấn Độ vào đầu năm nay. Kháng thể 35B5 nhắm mục tiêu vào phần duy nhất của virus SARS-CoV-2 không thay đổi trong quá trình đột biến. Nhờ vậy, nó có hiệu quả đối với tất cả biến thể của virus SARS-CoV-2, qua đó góp phần chế tạo vắc-xin phòng Covid-19 có tác dụng tổng quát trong tương lai. Giới nghiên cứu Trung Quốc còn lưu ý rằng một phần biểu vị của kháng nguyên bị kháng thể 35B5 nhắm mục tiêu cũng xuất hiện trong biến thể mới Omicron.

Nghiên cứu trên được đánh giá là đặc biệt giá trị trong bối cảnh Omicron với khả năng đột biến cao đã lan rộng hơn 20 quốc gia. Các nhà lãnh đạo và giới khoa học trên khắp thế giới lo ngại biến chủng có thể né tránh khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra cũng như dễ lây nhiễm hơn biến thể Delta. Đây được hi vọng là 'thuốc giải' để kết thúc đại dịch nguy hiểm này - Ảnh: Internet Tuy nhiên, từ khi biến thể mới xuất hiện, thế giới hiện chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo liên quan tới Omicron và phải mất nhiều tuần để biết biến thể này có khả năng kháng vaccine hoặc gây bệnh nghiêm trọng hơn Delta hay không. Hiện tại, Giám đốc điều hành của hãng dược BioNTech, Uğur Şahin, tuyên bố vắc-xin của họ cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ và giảm nguy cơ bệnh nặng do biến thể Omicron gây ra.

Chuyên gia FDA đề xuất sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19, riêng đối tượng này thì tuyệt đối KHÔNG Thuốc Molnupiravir do Merck phát triển là loại dược phẩm đầu tiên trong nhóm thuốc kháng virus thế hệ mới có hiệu quả đối với nhiều loại biến thể của virus SARS-COV-2 gây bệnh COVID-19.

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