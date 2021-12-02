Toàn bộ dự báo về năm 2022 của nhà tiên tri lừng danh Nostradamus

Thế giới 02/12/2021 15:52

Đây là tất cả những dự đoán của Nostradamus cho năm 2022 bao gồm thiên tai, lạm phát, chiến tranh vũ trang, nạn đói,...

Michel de Nostredame, được biết đến với cái tên "Nostradamus", hiện là một nhà chiêm tinh, bác sĩ và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp. Ông cũng là người được biết đếnvới cuốn sách Les Prophéties, một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ được cho là dự đoán các sự kiện trong tương lai. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản vào năm 1555.

Tuy nhiên, những dự đoán tương lai của Nostradamus khá chính xác trong suốt những năm qua và hầu hết chúng đều khá tiêu cực. Ông thậm chí còn báo trước một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới bao gồm chiến tranh, lạm phát, chiến tranh xâm lược.

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Theo thông tin chia sẻ từ Indian Times, những dự đoán vẫn chưa kết thúc và chúng được cho là đến năm 3797. Mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng đây là điều mà tất cả chúng ta đều đang quan tâm. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là những dự đoán của Nostradamus vào năm 2022 là gì?

Sao băng và thiên thạch

Cuộc tấn công của sao băng là điều mà tất cả chúng ta đã nghe kể từ năm 2021 và vào năm 2022. Điều này thực sự có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhan loại. Ông viết rằng một vệt lửa dài trên bầu trời sẽ xuất hiện gây thảm họa kinh hoàng. Tiểu hành tinh lớn sẽ va vào Trái Đất.

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Lạm phát

Lạm phát có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và giá trị của đồng đô la Mỹ sẽ sụp đổ. Không chỉ vậy, vàng, bạc, bitcoin sẽ được coi là tài sản và mọi người sẽ chỉ đầu tư vào đó. 

Trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp quản

Chúng ta chắc chắn đã xem rất nhiều bộ phim tuyên bố rằng công nghệ máy tính, robot sẽ tiếp quản con người và thống trị thế giới. Nostradamus cũng dự đoán như vậy. Ông dự đoán rằng vào năm 2022, robot giống hệt người thật sẽ xuất hiện.

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Nạn đói trên thế giới sẽ gia tăng

Theo dự đoán của ông, nạn đói trên thế giới có thể sẽ gia tăng do xung đột vũ trang. Điều này sẽ dẫn đến sự di chuyển dân số lớn hơn. Ông cũng nói thêm rằng sẽ có gấp bảy lần số người dạt vào các bãi biển. 

Bom hạt nhân sẽ phát nổ

Theo Nostradamus, một quả bom hạt nhân sẽ phát nổ vào năm 2022 sẽ dẫn đến thay đổi khí hậu và thay đổi vị trí của trái đất. Điều này cũng sẽ dẫn đến lũ lụt và động đất.

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Mặc dù chúng ta có thể không quá chắc chắn về những dự đoán này, nhưng đây thực sự là những điều vô cùng đáng sợ. 

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Từ khóa:   nhà tiên tri những dự đoán tương lai chiến tranh

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