Omicron 'xâm lấn' Đông Nam Á, đã có quốc gia ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể đầu tiên

Thế giới 03/12/2021 10:24

Phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, đây là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới.

Vào ngày 2/12, Bộ Y tế Singapore thông báo 2 trường hợp nói trên cùng đi trên một chuyến bay từ Nam Phi và có kết quả sơ bộ dương tính với biến thể Omicron. Nếu được xác nhận, đây sẽ là 2 ca mắc biến thể Omicron đầu tiên tại Singapore và cũng là đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trường hợp thứ nhất là một thường trú nhân Singapore 44 tuổi, đi từ Mozambique và quá cảnh tại Johannesburg (Nam Phi). Người này có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành từ Mozambique hôm 29/11. Còn trường hợp thứ hai là một phụ nữ Singapore 41 tuổi đi từ Johannesburg. Cô cũng xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay ngày 29/11. 

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Singapore xuất hiện 2 ca nhiễm Omicron đầu tiên - Ảnh: Channel News Asia

Ngoài ra, Bộ Y tế Singapore cũng chia sẻ rằng 19 hành khách còn lại trên cùng chuyến bay đã có kết quả xét nghiệm âm tính, đang cách ly trong một cơ sở được chỉ định. 

Hai ca nhiễm này đang bị cách ly trong sân bay Changi sau khi đến Singapore ngày 1/12 và chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, hai bệnh nhân này đều đã tiêm chủng đầy đủ và có các triệu chứng nhẹ như ho, ngứa cổ họng. 

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Nhân viên y tế giám sát và hướng dẫn một người tự xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Singapore - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Channel News Asia, kết quả xét nghiệm PCR của 2 người trên cho thấy có sự hiện diện của SGTF, một trong những dấu hiệu của Omicron. Tuy nhiên, Bộ Y tế Singapore sẽ tiếp tục giải trình tự gene để xác định liệu 2 người trên có phải đã nhiễm biến thể Omicron hay không. 

Singapore hạn chế nhập cảnh người đến từ 7 quốc gia châu Phi từ ngày 27/11, ngay trước khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp Omicron vào nhóm biến thể đáng lo ngại chung với biến thể Delta. Bên cạnh đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nước này đang theo dõi sát chủng Omicron và không loại trừ khả năng đảo quốc Sư tử phải trì hoãn việc nới lỏng giãn cách.

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