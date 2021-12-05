Các nhà nghiên cứu phát hiện mới về đột biến giúp Omicron tránh được hệ thống miễn dịch

Theo các nhà nghiên cứu, biến thể Omicron đã có được ít nhất một đột biến từ vật liệu di truyền của một loại virus khác.

Theo trang Washington Post đưa tin ngày 4/12, trong lúc giải trình tự gene biến chủng Omicron, các nhà nghiên cứu của Nference, một hãng phân tích thông tin y sinh học ở Mỹ, đã tìm thấy một đoạn gene cũng xuất hiện trong virus có thể gây cảm lạnh. Cụ thể, nhóm các nhà khoa học từ Nference cho rằng đột biến này có khả năng đã xảy ra trên vật chủ đồng thời nhiễm SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19) và HCoV-229E (virus corona có thể gây cảm lạnh thông thường). Đoạn gene chung với HCoV-229E hiện chưa được ghi nhận ở các biến chủng khác của SARS-CoV-2, nhóm nghiên cứu của Nference cho biết. Nghiên cứu này hiện chưa được bình duyệt, tức chưa được các chuyên gia cùng lĩnh vực rà soát, đánh giá nội dung.

Nhà chức trách nhiều nước và vùng lãnh thổ vẫn cho rằng tiêm chủng là biện pháp tốt nhất chống biến chủng Omicro - Ảnh: Reuters Theo ông Venky Soudararajan, một kỹ sư sinh học và đồng tác giả nghiên cứu trên, sự tương đồng “đáng kinh ngạc” giữa Omicron và HCoV-229E có thể đã khiến Omicron trở nên quen thuộc hơn với cơ thể người và nhiều khả năng là có thể qua mặt hệ thống miễn dịch tốt hơn. Ông Soudararajan cho biết: "Với việc kế thừa đột biến này, Omicron về cơ bản đã học theo phương pháp của các loại virus corona lây theo mùa. Điều này giải thích tại sao Omicron sống và lây nhiễm hiệu quả hơn ở người". Vậy nên, khi virus tiến hóa để trở nên dễ lây lan hơn, nó thông thường sẽ đánh mất những đặc tính gây ra triệu chứng bệnh nghiêm trọng.

Người dân Mỹ xếp hàng tại một điểm xét nghiệm Covid-19 lưu động - Ảnh: Reuters Bên cạnh đó, trang Reuters đưa tin, nguồn gốc biến thể Omicron vẫn còn bí ẩn Nam Phi, nơi Omicron được xác định lần đầu, có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nhất thế giới. Những người nhiễm HIV có hệ thống miễn dịch bị suy yếu, làm tăng khả năng bị nhiễm virus cảm lạnh thông thường cùng lúc với các mầm bệnh khác. Chuyên gia Soundararajan chỉ ra rằng tại Nam Phi có nhiều vật chủ cho quá trình tái tổ hợp để tạo ra biến thể Omicron. Tuy vậy, những giả thuyết khác cho rằng Omicron có thể đã trải qua thời gian tiến hóa trên vật chủ là động vật. Ông Soundararajan nói trong thời gian chờ nghiên cứu thêm để xác nhận nguồn gốc các đột biến của Omicron và ảnh hưởng của chúng đối với độc lực cùng khả năng lây truyền, cần tiêm vắc xin để hạn chế khả năng mắc Covid-19 của những người bị suy giảm miễn dịch.

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