Một chú chó tên Banjo đã thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của một con cá sấu dài 2m một cách thần kỳ sau khi bị tấn công.

Theo ABC News đưa tin, sự việc bất ngờ diễn ra tại bãi biển Casuarina ở Darwin, Australia. Cụ thể, chú chó Banjo đang bơi ở vùng nước nông thì bị một con cá sấu bất ngờ cắn và ngậm trong miệng. Chưa kể, con cá sấu hung dữ này còn cắn vào lưng con chó và để lại cho nó ba vết rách sâu. Chủ nhân của Banjo - Tom Cummins cho biết anh ta phát hiện ra thú cưng của mình đang bị tấn công sau khi nghe thấy tiếng kêu. Song, khi anh quay lại thì thấy con chó đang nằm trong hàm răng sắc nhọn của con cá sấu "khổng lồ". Anh cho biết: "Mọi chuyện đã xảy ra cho tới khi tôi phát hiện. Tôi nhìn về phía mặt nước và con cá sấu đã ngậm con chó của tôi ở trong miệng".

Chú chó Banjo đã thoát khỏi hàm của một con cá sấu dài 2m - Ảnh: ABC News Cummins cũng chia sẻ thêm với NT News rằng con chó của anh ấy đã chống trả quyết liệt để buộc con cá sấu thả nó ra. Anh nói: "Nó là một con chó khá cứng rắn. Nó cũng phản đòn và cắn con cá sấu. Sau bị phản đòn, con cá sấu mới thả Banjo ra và quay lại vùng nước nông. Nó để lại một số vết rách khá nặng". Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Collins đã đưa con chó đến bác sĩ thú y nhưng anh được thông báo rằng vết thương không cần khâu. Mặc dù Banjo may mắn thoát chết, nhưng các nhân viên kiểm lâm của Công viên và Động vật hoang dã Lãnh thổ phía Bắc cho biết con cá sấu nước mặn vẫn còn trong tự nhiên. Vậy nên, họ đã khuyến cáo và yêu cầu người dân thận trọng và báo cáo ngay khi nhìn thấy cá sấu xuất hiện trong khu vực.

Cá sấu được biết đến là loài ăn thịt các động vật lớn như bò, trâu, lợn rừng - Ảnh: ABC News Cá sấu thường được tìm thấy ở các con lạch của Lãnh thổ phía Bắc và được biết đến là loài ăn thịt các động vật lớn như bò, trâu, lợn rừng. Theo ABC News, quần thể cá sấu nước mặn đã tăng từ 3000 lên 100.000 con trong 50 năm qua sau khi luật cấm săn bắt được ban hành vào năm 1971. Kết quả là các chuyên gia cho biết cá sấu ngày càng "Trung bình mỗi năm, xuất hiện nhiều cá thể đến tuổi trưởng thành".

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