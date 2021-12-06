Chỉ trong vòng 1 tuần, một quốc gia ghi nhận 121.437 số ca mắc COVID-19, 16 bang phát hiện trường hợp nhiễm 'siêu biến thể'

Số ca mắc Covid-19 cao được ghi nhận ngay sau khi hàng triệu người Mỹ đi du lịch trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Theo trang CNN đưa tin, Mỹ vừa ghi nhận trung bình hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày. Đây được xem là mức trung bình cao nhất trong 2 tháng qua, CNN đưa tin. Đại học Johns Hopkins (Mỹ) chia sẻ rằng số ca nhiễm Covid-19 trung bình của Mỹ trong bảy ngày (tử 28/11-4/12) là 121.437 ca. Lần cuối cùng Mỹ chạm mốc trung bình hơn 100.000 ca mỗi ngày là hồi đầu tháng 10.

Đồng thời, số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ cũng đang gia tăng, với trung bình trong bảy ngày có 1.651 người chết vì virus, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Đây là số ca tử vong trung bình cao nhất trong hơn một tháng qua.

Biến thể Omicron đang 'xam nhập' vào 16 bang của nước Mỹ - Ảnh: Internet

Tính đến ngày 4/12, các quan chức y tế Mỹ đã phát hiện ra biến thể Omicron ở ít nhất 16 tiểu bang. Biến thể này đã được xác định ở 15 tiểu bang khác: Colorado, Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington và Wisconsin.

Biến thể Omicron đã dấy lên làn sóng lo ngại trên khắp thế giới vì các dấu hiệu ban đầu cho thấy nó có thể dễ lây lan hơn chủng gốc, số lượng đột biến lớn của nó cũng có nguy cơ làm giảm hiệu quả của vaccine. Các nhà khoa học đang cố gắng xác định mức độ nghiêm trọng và khả năng lây truyền của Omicron - nhưng quá trình này có thể mất vài tuần, các quan chức cho biết. Song, Mỹ hiện đã sẵn sàng hơn để đối phó với biến thể mới so với thời kỳ mới bùng phát dịch, Tiến sĩ Vivek Murthy, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm tuần trước.

Vaccine là 'lá chắn' giúp người dân tránh trở nặng do nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Tiến sĩ Murthy cho rằng: "Dù có rất nhiều điều để tìm hiểu về biến thể mới, các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách vẫn có hiệu quả".

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), chỉ dưới 60% tổng dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ và gần 23% trong số đó đã được tiêm nhắc lại.

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