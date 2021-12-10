Chuyên gia Nam Phi tiết lộ các triệu chứng khi nhiễm biến thể Omicron: Không bị mất vị giác hoặc khứu giác

Các nhà nghiên cứu tại Nam Phi cho biết bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron có triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với người mắc Covid-19 trước đây.

Theo chia sẻ thông tin từ trang Timenews, bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron ở thể nhẹ với các triệu chứng là đau cơ và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày.

Bà Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi ghi nhận những người nhiễm bệnh không bị mất vị giác hoặc khứu giác. Họ có thể bị ho nhẹ. Không có biểu hiện gì nổi bật. Trong số những người bị nhiễm, một số người đang được điều trị tại nhà". Đồng thời, quan chức này khẳng định rằng các bệnh viện ở Nam Phi không quá tải vì bệnh nhân nhiễm Omicron.

Mặc dù biến thể được xếp vào nhóm "gây lo ngại" với lý do có thể gia tăng nguy cơ tái nhiễm, nhưng biến thể mới không được phát hiện ở những người đã tiêm vaccine COVID-19. Chính vì vậy, tình hình có thể diễn biến nguy hiểm hơn đối với những người chưa được chủng ngừa.

Bà Coetzee cũng cho rằng: "Chúng ta sẽ nhận biết rõ hơn sự nguy hiểm của biến thể này trong khoảng 2 tuần, trong thời gian nghiên cứu trên, không nên cường điệu hóa về mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron".

Theo bà Coetzee, quyết định cấm các chuyến bay từ Nam Phi của một số quốc gia là quá sớm vì không có đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của Omicron. Trước đó, sau các báo cáo về biến thể mới Omicron, Mỹ, Liên minh châu Âu, Canada, Israel, Australia… đã hạn chế việc đi lại từ một số quốc gia phía nam châu Phi.

Biến thể Omicron có khoảng 50 đột biến, trong đó có hơn 30 đột biến ở protein gai. Hiện tại, biến thể này đã 'xâm nhập" đến hơn 50 nước trên thế giới. Ngoài ra, các tổ chức Y tế cũng đang tìm hiểu và sản xuất ra loại vaccine với hy vọng ngăn ngừa biến thể mới này.

Do sự xâm nhập của biến thể Omicron, người dân sẽ tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ 4 sớm hơn dự kiến Mới đây, Pfizer/BioNTech công bố kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy liều vắc xin thứ 3 có hiệu quả chống lại biến thể Omicron.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-nam-phi-tiet-lo-cac-trieu-chung-khi-nhiem-bien-the-omicron-khong-bi-mat-vi-giac-hoac-khuu-giac-440724.html