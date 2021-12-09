Do sự xâm nhập của biến thể Omicron, người dân sẽ tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ 4 sớm hơn dự kiến

Thế giới 09/12/2021 14:59

Mới đây, Pfizer/BioNTech công bố kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy liều vắc xin thứ 3 có hiệu quả chống lại biến thể Omicron.

Theo trang CNBC đưa tin, người tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn được bảo vệ khỏi nguy cơ trở nặng do biến thể Omicron. Cụ thể, Giám đốc điều hành Pfizer, Albert Bourla nhận định rằng nghiên cứu sơ bộ của công ty dựa trên dữ liệu từ phòng thí nghiệm, cần thêm thông tin từ tình hình thực tế. Những diễn biến từ các bệnh nhân sẽ chính xác hơn và dự kiến ​​có trong 2 tuần tới.

Ông Bourla cho biết: "Khi xem xét dữ liệu trong thế giới thực, chúng tôi sẽ xác định xem liều thứ 3 có thể chống lại Omicron hay không và trong bao lâu. Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần liều thứ 4".

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Người dân có thể sẽ tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ 4 sớm hơn dự kiến - Ảnh: Reuters

Trước đó, Giám đốc điều hành Pfizer dự đoán sẽ cần tiêm mũi thứ tư 12 tháng sau mũi thứ ba. Vị lãnh đạo của hãng dược cho biết điều quan trọng nhất lúc này là triển khai liều thứ 3 cho mùa đông. Các quan chức y tế công cộng đang lo lắng về sự gia tăng đột biến của số ca Covid-19 khi mọi người tập trung nhiều trong nhà để tránh rét. Đồng thời, các phương pháp điều trị như thuốc uống kháng virus sẽ ngăn ngừa các trường hợp nhập viện và kiểm soát Covid-19 trong suốt mùa đông.

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Pfizer và BioNTech có thể phát triển một loại vắc xin đặc biệt nhắm vào Omicron vào tháng 3/2022 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Pfizer đã nộp đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vào tháng trước để xin cấp phép khẩn cấp loại thuốc này. Pfizer sẽ có kết quả đầy đủ từ các thử nghiệm lâm sàng trong vài ngày tới. Ông hy vọng viên thuốc sẽ giảm 89% tỷ lệ nhập viện và tử vong như trong dữ liệu ban đầu vào tháng trước.

Theo Giám đốc điều hành của Pfizer, công ty đã chuyển thuốc sang Mỹ và có thể bắt đầu tung ra sản phẩm trong tháng 12 nếu FDA chấp thuận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Pfizer và BioNTech có thể phát triển một loại vắc xin đặc biệt nhắm vào Omicron vào tháng 3/2022 nếu cần thiết. Ông Bourla dự đoán các biến thể mới sẽ xuất hiện trong tương lai và công ty đang theo dõi để xem liệu có cần điều chỉnh vắc xin hay không.

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Từ khóa:   Pfizer biến thể Omicron tiêm vaccine

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