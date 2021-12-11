Người mẹ tay không chống lại báo dữ cứu con

Thế giới 11/12/2021 09:47

Một người phụ nữ ở bộ lạc đến từ Madhya Pradesh đã chiến đấu với con báo để bảo vệ con trai của mình bằng tay trần.

Một người phụ nữ dũng cảm tên là Kiran Baiga, đến từ làng bộ lạc Badi Jhiriya, ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ), đã chiến đấu với một con báo bằng tay không để cứu đứa con trai của mình khỏi nó. Cô ấy hoàn toàn không có vũ khí để tự vệ, song cô ấy đã chọn cách phớt lờ ngay lúc đó chỉ vì cứu con trai mình.   

Cụ thể, Kiran đang ngồi bên ngoài túp lều của mình với ba đứa con, trong đó có một đứa trẻ sơ sinh ngồi trong lòng, thì một con báo bất ngờ lao tới vồ đứa con Rahul (6 tuổi) của cô ấy. Không dừng lại ở đó, con báo đã tóm lấy đứa bé và bỏ chạy về phía Công viên Quốc gia Sanjay Gandhi gần đó. 

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đã đuổi theo con báo hơn một dặm, chiến đấu với nó bằng tay không để giải cứu đứa con trai nhỏ của mình - Ảnh: India Times

Theo chia sẻ của giám đốc khu bảo tồn, Kiran không chút suy nghĩ đã nói với cả hai con trai của mình ở lại tại chỗ và đưa vào trong túp lều. Ngay sau đó, cô liền chạy về phía khu rừng, nơi cô nhìn thấy con báo đang mang theo con trai mình và đuổi theo nó. Tuy nhiên, con mèo lớn đã nấp trong bụi cây và đang giữ đứa trẻ bằng móng vuốt của nó. Nhưng người mẹ dũng cảm này đã không bỏ cuộc, cô cố gắng xua đuổi con báo bằng một cây gậy và đồng thời lên tiếng báo động chộmi người xung quanh biết.

"Con báo có lẽ đã sợ hãi trước sự can đảm của người phụ nữ và bỏ đứa trẻ lại. Ngay lập tức, Kiran đã ôm con trai vào lòng. Con báo bất ngờ tấn công cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đã chế ngự được con báo hung dữ  này bằng sự dũng cảm của mình", quan chức này cho biết.

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Con báo đã tấn công người mẹ sau khi bỏ lại cậu con trai - Ảnh: Geoff Brooks

Trong lúc đó, dân làng chạy đến nơi Kiran sau khi nghe thấy tiếng báo động của cô ấy. Tuy nhiên, hành động dũng cảm này đã để lại nhiều vết thương. Cậu bé bị thương ở lưng, má và mắt, còn mẹ cậu cũng bị thương trong vụ tấn công. 

Ngoài ra, kiểm lâm vùng Aseem Bhuria sau đó đã đưa họ vào trung tâm y tế ban đầu và chịu mọi chi phí điều trị cho họ. 

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