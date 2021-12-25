Chuyên gia Mỹ khuyến cáo: 'Khẩu trang vải không thể ngăn ngừa biến thể Omicron'

Trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 rất dễ lây lan, một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần xem xét lại các lựa chọn khẩu trang của bạn, đặc biệt nếu bạn vẫn đang sử dụng khẩu trang vải.

Theo chia sẻ thông tin từ CNN, bác sỹ cấp cứu kiêm giáo sư thỉnh giảng về chính sách và quản lý y tế tại trường Đại học George Washington - Tiến sỹ Leana Wen cho biết: "Khẩu trang vải chỉ đơn thuần là đồ trang trí trên khuôn mặt. Chúng không thể ngăn ngừa được biến thể Omicron. Đây là điều mà các nhà khoa học và các quan chức y tế cộng đồng đã nói tới trong nhiều tháng qua".

Chính vì vậy, chúng ta phải dùng khẩu trang y tế 3 lớp, còn được gọi là khẩu trang dùng một lần, có thể tìm mua ở hầu hết các hiệu thuốc và một số cửa hàng tạp hóa và bán lẻ. Mắc dù có thể đeo khẩu trang vải bên ngoài, nhưng chúng ta đừng chỉ đeo duy nhất loại khẩu trang vải.

Khẩu trang y tế 3 lớp - Ảnh: Internet

Để có thể ngăn ngừa biến thể Omicron hiệu quả nhất, Tiến sỹ Wen khuyên nên đeo khẩu trang KN95 hoặc N95. Theo bà, những chiếc khẩu trang này ôm khít mặt hơn và được làm từ một số chất liệu nhất định, chẳng hạn như sợi polypropylene. Loại khẩu trang này hoạt động như các hàng rào cơ học và tĩnh điện, giúp ngăn chặn tốt hơn các hạt nhỏ lọt vào mũi hoặc miệng của người dùng, trong khi người đó vẫn có thể hô hấp hay nói chuyện bình thường.

Khẩu trang phòng độc N95 - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, khẩu trang phòng độc N95 có thể lọc tới 95% các hạt trong không khí. Khẩu trang phẫu thuật hoặc khẩu trang dùng một lần kém hiệu quả hơn khẩu trang N95 khoảng 5% đến 10%. Ở thời điểm hiện tại, nguồn cung khẩu trang N95 đã không còn là vấn đề lớn.

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