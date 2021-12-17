Giáo dục Trung Quốc: Ra lệnh cấm 'bố hổ' ngược đãi trẻ 5 tuổi và 7 tuổi để ép học chương trình đại học

Ở Trung Quốc , cách nuôi dạy "mẹ hùm, bố hổ" là sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ đối với việc học cho con cái. Họ giám sát việc học của con thường có thể là quá mức và thái hoá. Song, chuyện bố mẹ bất đồng trong cách nuôi dạy con cũng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, nhưng đưa nhau ra tòa để giải quyết lại là chuyện hiếm có.

Theo chia sẻ thông tin từ trang SCMP, tài khoản WeChat của Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô cho biết rằng cơ quan này đã cấp lệnh cấm kéo dài 3 tháng cho người phụ nữ cùng con trai 7 tuổi và con gái 5 tuổi. Đồng thời, cơ quan này còn cấm người chồng không được đe dọa, đánh đập và mạt sát họ.

Thông thường, các bậc cha mẹ sẽ cho con mình học trước các môn học vì họ tin rằng con mình có lợi thế so với các bạn không học trước. Vào tháng 7, các nhà chức trách đã khởi động một loạt cải cách giáo dục như cấm dạy thêm sau giờ học ở trường tư nhân để nhằm giảm áp lực học tập quá mức lên trẻ em.

Người phụ nữ họ Zheng đệ đơn yêu cầu tòa án ban bố lệnh cấm đối với người chồng họ Mao, người có bằng Tiến sĩ. Trong khi cậu con trai mới học tiểu học và con gái còn đi mẫu giáo, nhưng anh Mao đã thường xuyên dạy các con những môn học chỉ có ở cấp 2 và Đại học như wen yan wen, môn chữ Hán cổ thường được dạy cho học sinh cấp 2. Chưa hết, anh Mao còn bắt các con học toán cấp Đại học.

Cô Zheng cho biết chồng luôn yêu cầu các con học đến tối muộn. Trong quá trình giám sát việc học, anh ta cũng sẽ chửi mắng và đánh đập các con. Chưa dừng lại, anh Mao còn từ chối lời đề nghị hòa giải từ phía cảnh sát, hội phụ nữ và các giáo viên dạy 2 con nhỏ. Anh này cho rằng việc trừng phạt 2 đứa trẻ là "vấn đề riêng tư". Vì vậy, anh ta luôn từ chối tham dự các phiên điều trần sau khi Zheng nộp đơn xin lệnh cấm.

Tòa án cho biết các cuộc điều tra của họ cho thấy phương pháp giáo dục con cái của anh Mao là không phù hợp và đã gây tổn thương tâm lý cho con cái. Toà án cho biết: "Mặc dù anh ta không gây thương tích nghiêm trọng về thể chất cho các em, nhưng hành động của anh ta đã gây tổn hại tâm lý cho các em do hành hạ lâu dài. Đây cũng là một dạng bạo lực gia đình".

Toà án cũng nhấn mạnh thêm: "Phương pháp giáo dục lỗi thời này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Vì sợ các con của mình sẽ thua cuộc chơi giáo dục ngay từ đầu, ông đã dạy chúng rất nhiều kiến ​​thức theo cách mà ông cho là đúng. Tuy nhiên, những việc làm của anh ấy không hỗ trợ sự phát triển tinh thần và trí tuệ của trẻ vị thành niên".

Sự việc về "bố hổ" này đã trở thành một trong những tin tức được xem nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Baidu trong những ngày vừa qua.