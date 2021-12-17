Giáo dục Trung Quốc: Ra lệnh cấm 'bố hổ' ngược đãi trẻ 5 tuổi và 7 tuổi để ép học chương trình đại học

Thế giới 17/12/2021 09:26

Một người phụ nữ ở Trung Quốc muốn tòa án cấp lệnh cấm đối với người chồng của mình. Anh ta đã ép buộc 2 con nhỏ mới 5 và 7 tuổi học các môn học tương đương cấp 2 và Đại học bằng cách đánh đập, chửi rủa.

Theo chia sẻ thông tin từ trang SCMP, tài khoản WeChat của Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô cho biết rằng cơ quan này đã cấp lệnh cấm kéo dài 3 tháng cho người phụ nữ cùng con trai 7 tuổi và con gái 5 tuổi. Đồng thời, cơ quan này còn cấm người chồng không được đe dọa, đánh đập và mạt sát họ.

Trung Quốc, cách nuôi dạy "mẹ hùm, bố hổ" là sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ đối với việc học cho con cái. Họ giám sát việc học của con thường có thể là quá mức và thái hoá. Song, chuyện bố mẹ bất đồng trong cách nuôi dạy con cũng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, nhưng đưa nhau ra tòa để giải quyết lại là chuyện hiếm có.

Thông thường, các bậc cha mẹ sẽ cho con mình học trước các môn học vì họ tin rằng con mình có lợi thế so với các bạn không học trước. Vào tháng 7, các nhà chức trách đã khởi động một loạt cải cách giáo dục như cấm dạy thêm sau giờ học ở trường tư nhân để nhằm giảm áp lực học tập quá mức lên trẻ em.

nuoi day con

Người phụ nữ họ Zheng đệ đơn yêu cầu tòa án ban bố lệnh cấm đối với người chồng họ Mao, người có bằng Tiến sĩ. Trong khi cậu con trai mới học tiểu học và con gái còn đi mẫu giáo, nhưng anh Mao đã thường xuyên dạy các con những môn học chỉ có ở cấp 2 và Đại học như wen yan wen, môn chữ Hán cổ thường được dạy cho học sinh cấp 2. Chưa hết, anh Mao còn bắt các con học toán cấp Đại học.

Cô Zheng cho biết chồng luôn yêu cầu các con học đến tối muộn. Trong quá trình giám sát việc học, anh ta cũng sẽ chửi mắng và đánh đập các con. Chưa dừng lại, anh Mao còn từ chối lời đề nghị hòa giải từ phía cảnh sát, hội phụ nữ và các giáo viên dạy 2 con nhỏ. Anh này cho rằng việc trừng phạt 2 đứa trẻ là "vấn đề riêng tư". Vì vậy, anh ta luôn từ chối tham dự các phiên điều trần sau khi Zheng nộp đơn xin lệnh cấm.

nuoi day con 1

Tòa án cho biết các cuộc điều tra của họ cho thấy phương pháp giáo dục con cái của anh Mao là không phù hợp và đã gây tổn thương tâm lý cho con cái. Toà án cho biết: "Mặc dù anh ta không gây thương tích nghiêm trọng về thể chất cho các em, nhưng hành động của anh ta đã gây tổn hại tâm lý cho các em do hành hạ lâu dài. Đây cũng là một dạng bạo lực gia đình".

Toà án cũng nhấn mạnh thêm: "Phương pháp giáo dục lỗi thời này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Vì sợ các con của mình sẽ thua cuộc chơi giáo dục ngay từ đầu, ông đã dạy chúng rất nhiều kiến ​​thức theo cách mà ông cho là đúng. Tuy nhiên, những việc làm của anh ấy không hỗ trợ sự phát triển tinh thần và trí tuệ của trẻ vị thành niên". 

Sự việc về "bố hổ" này đã trở thành một trong những tin tức được xem nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Baidu trong những ngày vừa qua.

Anh xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Anh xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Vào ngày 13/12, Thủ tướng Anh thông báo một ca nhiễm biến chủng Omicron đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   nuôi dạy con Trung Quốc mẹ hùm bố hổ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích