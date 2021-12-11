Mỹ: Người phụ nữ cho mèo cưng 'ti mẹ' trên chuyến bay khiến ai nấy đều bị sốc

Nhân viên và hành khách đã hết sức ngỡ ngàng sau khi họ nhìn thấy một người phụ nữ cho con mèo của mình bú sữa ngay trên chuyến bay của Delta Airlines.

Theo New York Post đưa tin, người phụ nữ không rõ danh tính trên chuyến bay từ Syracuse (New York) đến Atlanta (Georgia) đã cho mèo cưng của mình bú sữa, bất chấp lời khuyên thúc giục cô ấy dừng lại.

Một tin nhắn đã được gửi qua "Hệ thống báo cáo và địa chỉ liên lạc trên máy bay" (ACARS) để cảnh báo phi hành đoàn Delta ở Atlanta rằng một hành khách ngồi trên ghế 13A "đang cho mèo con bú và không đưa mèo trở lại sân bay sau khi tiếp viên hàng không yêu cầu".

Người phụ nữ không rõ danh tính trên chuyến bay từ Syracuse (New York) đến Atlanta (Georgia) đã cho mèo cưng của mình bú sữa - Ảnh: Internet

Nhân viên Delta cũng đã gửi tin nhắn yêu cầu đội Red Coat của Delta gặp chủ sở hữu vật nuôi bất hợp tác trên mặt đất ngay sau khi hạ cánh. Được biết, Red Coats là các chuyên gia dịch vụ chịu trách nhiệm về dịch vụ của khách hàng ở sân bay. Và họ được đào tạo đặc biệt để xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng.

Con mèo được nguỵ trang trông như một em bé - Ảnh: Dan Wayman

Theo chia sẻ của Ainsley Elizabeth, cô cho biết: "Người phụ nữ này đã để những con mèo không lông quấn trong chăn nên chúng thật sự trông giống như một đứa trẻ". Cô nói thêm rằng "an ninh đã đáp chuyến bay" và yêu cầu hành khách đó phải dừng lại.

Các chi tiết khác của vụ việc đã được đăng trên Twitter bởi một người đã chứng kiến ​​vụ việc trên. Theo ông, người phụ nữ vẫn tiếp tục cố gắng cho con mèo bú sữa mẹ mặc cho các tiếp viên yêu cầu cô dừng lại.

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