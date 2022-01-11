Giám đốc của Pfizer tiết lộ vaccine ngừa Omicron sẽ sẵn sàng vào tháng 3/2022

Vào ngày 10/3, Giám đốc điều hành tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer, ông Albert Bourla cho biết công ty ông đang phát triển một loại vaccine được thiết kế nhắm cụ thể vào biến thể Omicron và có thể sẵn sàng tung ra thị trường vào tháng 3.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Bourla cho biết rằng công ty Pfizer và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech, đang làm việc cùng nhau trên phiên bản vaccine đặc trị biến thể Omicron, cũng như một phiên bản vaccine khác bao gồm thành phần cả hai loại vaccine cũ và mới này.

"Chúng tôi đang làm việc với liều lượng cao hơn và theo các lịch trình khác nhau. Chúng tôi đang tiến hành rất nhiều thứ ngay lúc này” - ông Bourla phát biểu tại hội nghị chăm sóc sức khỏe hàng năm của hãng dịch vụ tài chính Mỹ, J.P. Morgan.

Pfizer sẽ ra mắt loại vaccine nhắm vào Omicron trong tháng 3 - Ảnh: Internet

Theo đài CNBC đưa tin, ngoài Omicron, CEO Pfizer nói vắc xin mới này cũng chống lại các biến thể trước đó. Ông Bourla nói hiện vẫn chưa rõ liệu có cần hay không một loại vắc xin ngừa Omicron hoặc vắc xin này sẽ được sử dụng như thế nào. Tuy nhiên, Pfizer sẽ sản xuất một số liều vắc xin này do một số nước muốn có càng sớm càng tốt. Đến nay, mọi người vẫn được bảo vệ khỏi nhập viện và bệnh nặng vì COVID-19 miễn là đã tiêm liều thứ ba của các loại vắc xin hiện có.

Hiện tại, Pfizer có thể sẵn sàng nộp đơn xin phê duyệt loại vaccine này theo quy định của Mỹ và tung ra thị trường vào khoảng tháng 3, thêm rằng năng lực sản xuất của công ty đã được tăng cường nên sẽ không có vấn đề gì nếu chuyển đổi ngay lập tức giữa vaccine hiện tại với loại mới.

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