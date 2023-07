Phát hiện mới về biến thể Omicron: Tồn tại 21 giờ trên da người và 8 ngày trên đồ nhựa

Đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng trên da người và trên bề mặt nylon và đồ nhựa, các biến thể Alpha, Beta, Delta và Omicron đều có thời gian tồn tại lâu hơn gấp 2 lần so với chủng gốc Vũ Hán và duy trì khả năng truyền nhiễm hơn 16 tiếng trên bề mặt da người".

Theo Euro News đưa tin, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra biến thể Omicron có thể tồn tại lâu hơn các chủng virus trước đó trên bề mặt nhựa và da người. Cụ thể, một nhóm từ Đại học Y khoa tỉnh Kyoto đã phát hiện ra rằng biến thể mới của virus SARS-COV-2 tồn tại lâu hơn nhiều so với chủng ban đầu sau một loạt các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Khả năng lây lan cao của biến thể này có thể khiến Omicron thế chân Delta để trở thành biến thể COVID-19 chủ đạo và lây truyền nhanh hơn.

Trên bề mặt nylong hay nhựa, thời gian bình quân tồn tại của chủng gốc của virus SARS-CoV-2 ghi nhận là 56 giờ; so với các biến thể khác là Alpha: 56 giờ; Beta: 191,3 giờ; Gamma 156,6 giờ và Delta là 114 giờ. Tuy nhiên, cả chủng gốc và các biến thể trên đều không ăn thua gì so với Omicron. Biến thể Omicron có thời gian sống sót bình quân trên bề mặt túi nylong hay đồ nhựa là 193,5 giờ, tương đương với 8 ngày.

Việc rửa tay sử dụng chất sát khuẩn vẫn là biện pháp tốt để ngăn ngừa COVID-19 - Ảnh: Internet

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC), biến thể Omicron tiếp tục là mối quan tâm lớn trên toàn thế giới, đã có mặt ở tất cả các nước ở Châu Âu và trở thành biến thể thống trị ở đó.

Mặc dù các biến thể nói chung có khả năng kháng ethanol cao hơn so với chủng virus ban đầu, nhưng tất cả chúng đều bị bất hoạt hoàn toàn sau khi tiếp xúc với nước rửa tay chứa cồn 15 giây. Do đó, các nhà khoa học kết luận rằng thực hành các biện pháp khử khuẩn hiện tại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) như rửa tay sử dụng chất sát khuẩn vẫn là biện pháp tốt để ngăn ngừa COVID-19.