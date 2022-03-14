Các chuyên gia cảnh cáo: Em bé vẫn bị tác động xấu dù bạn đã ngưng hút thuốc trong thời gian thai kỳ

Rất nhiều người cho rằng khi mang thai, người mẹ chỉ cần ngưng hút thuốc hay các thói quen xấu thì sẽ giữ được an toàn cho con họ. Nhưng mới đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dù bạn đã ngưng hút thuốc trong thai kỳ nhưng con bạn vẫn gặp nguy hiểm đến sức khỏe

Tác động này có thể đã xuất hiện vào thời điểm họ thụ thai.

Nghiên cứu ở Rotterdam, Hà Lan, cho thấy hút thuốc trước và sau khi mang thai dẫn đến thai nhi nhỏ hơn ở tuần thứ 20. Nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Melek Rousian cho biết: Kết quả của nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng hút thuốc trước khi thụ thai và những nỗ lực giúp phụ nữ ngừng hút thuốc nên tập trung vào khoảng thời gian này. Nếu có thể, phụ nữ nên ngừng hút thuốc ngay từ khi họ có kế hoạch mang thai, nhưng dù sao đi nữa thì việc ngừng hút thuốc luôn là một điều tốt, đặc biệt là ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi thai trong thời kỳ mang thai và cân nặng khi sinh mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi thai ngay từ những giai đoạn đầu của thai kỳ. Các nhà nghiên cứu hiện đang khám phá các cách khác nhau để giúp các bậc cha mẹ tương lai ngừng hút thuốc thông qua tham vấn trực tiếp, tái khám và can thiệp kỹ thuật số. Tiến sĩ Rousian nói thêm: Đây là lý do tại sao thời kỳ vượt cạn là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng vì nhiều bậc cha mẹ tương lai không nhận thức được sự hiện diện của phôi thai đang phát triển trong những ngày đầu khi thai kỳ chưa được xác nhận

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-chuyen-gia-canh-cao-em-be-van-bi-tac-dong-xau-du-ban-da-ngung-hut-thuoc-trong-thoi-gian-thai-ky-455643.html