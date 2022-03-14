Điều gì xảy ra sau khi bỏ thuốc lá? Biết được lợi ích này chắc chắn bạn muốn 'giã từ kẻ hủy diệt' sức khỏe của bạn tức thì

Nhiều người lo sợ rằng sẽ mất nhiều thời gian để thấy những cải thiện về sức khỏe và hạnh phúc, nhưng thời gian để thấy những lợi ích thực sự nhanh hơn hầu hết mọi người sẽ nhận ra nếu bỏ thuốc lá.

Bỏ thuốc lá có nghĩa là phá vỡ chu kỳ nghiện ngập và về cơ bản là tua lại não để ngừng thèm nicotine. Để thành công từ bỏ, những người hút thuốc muốn bỏ thuốc lá cần phải có một kế hoạch để đánh bại cảm giác thèm nó và các tác nhân gây ra nghiện sau đó. Những lợi ích của việc bỏ hút thuốc bắt đầu sau ít nhất 1 giờ sau điếu thuốc cuối cùng. Bạn càng sớm bỏ thuốc lá sẽ càng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, bệnh tim và phổi, và các bệnh khác liên quan đến hút thuốc.

Những lợi ích gần như ngay lập tức. Ngay sau khi một người ngừng hút thuốc, cơ thể của họ bắt đầu phục hồi theo những cách sau:

Sau 1 giờ

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Chậm nhất là 20 phút sau khi hút điếu thuốc cuối cùng, nhịp tim sẽ giảm xuống và trở lại bình thường. Huyết áp bắt đầu giảm và tuần hoàn có thể bắt đầu cải thiện.

Sau 12 giờ

Thuốc lá có chứa rất nhiều chất độc đã biết bao gồm carbon monoxide, một loại khí có trong khói thuốc lá.

Khí này có thể gây hại hoặc gây tử vong ở liều lượng cao, ngăn cản oxy đi vào phổi và máu. Khi hít phải liều lượng lớn trong thời gian ngắn, có thể bị ngạt thở do thiếu oxy.

Chỉ sau 12 giờ không hút thuốc lá, cơ thể sẽ tự làm sạch carbon monoxide dư thừa trong thuốc lá. Mức carbon monoxide trở lại bình thường, làm tăng mức oxy của cơ thể.

Sau 1 ngày

Chỉ 1 ngày sau khi bỏ thuốc lá, nguy cơ đau tim bắt đầu giảm.

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Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch vành do làm giảm lượng cholesterol tốt , điều này khiến việc tập thể dục có lợi cho tim trở nên khó khăn hơn. Hút thuốc cũng làm tăng huyết áp và tăng đông máu, tăng nguy cơ đột quỵ .

Chỉ trong vòng 1 ngày sau khi bỏ hút thuốc, huyết áp của một người bắt đầu giảm xuống, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim do huyết áp cao vì hút thuốc gây ra. Trong thời gian ngắn này, mức oxy của một người sẽ tăng lên, làm cho hoạt động thể chất và tập thể dục được thực hiện dễ dàng hơn, thúc đẩy các thói quen có lợi cho tim.

Sau 2 ngày

Hút thuốc lá làm tổn thương các đầu dây thần kinh chịu trách nhiệm cho các giác quan về khứu giác và vị giác. Trong vòng ít nhất 2 ngày sau khi bỏ thuốc, một người có thể nhận thấy khứu giác cao hơn và vị giác sống động hơn khi các dây thần kinh này lành lại.

Sau 3 ngày

3 ngày sau khi bỏ thuốc lá, nồng độ nicotin trong cơ thể một người sẽ cạn kiệt. Mặc dù không có nicotine trong cơ thể sẽ tốt cho sức khỏe hơn, nhưng sự suy giảm ban đầu này có thể gây ra tình trạng cai nicotine. Khoảng 3 ngày sau khi bỏ thuốc, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy buồn bực và cáu kỉnh, đau đầu dữ dội và thèm thuốc lá khi cơ thể điều chỉnh lại.

Sau 1 tháng

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Trong vòng 1 tháng, chức năng phổi của một người bắt đầu được cải thiện. Khi phổi lành lại và dung tích phổi được cải thiện, những người hút thuốc trước đây có thể nhận thấy ít ho và khó thở hơn. Độ bền của các vận động viên tăng lên và những người hút thuốc trước đây có thể nhận thấy một khả năng mới cho các hoạt động tim mạch, chẳng hạn như chạy và nhảy.

Sau 1-3 tháng

Trong vài tháng tiếp theo sau khi bỏ thuốc, tuần hoàn tiếp tục được cải thiện.

Sau 9 tháng

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Chín tháng sau khi bỏ thuốc lá, phổi đã tự lành đáng kể. Các cấu trúc mỏng manh, giống như sợi tóc bên trong phổi được gọi là lông mao đã phục hồi từ khói thuốc lá gây ra cho chúng. Những cấu trúc này giúp đẩy chất nhầy ra khỏi phổi và giúp chống lại nhiễm trùng.

Vào khoảng thời gian này, nhiều người từng hút thuốc nhận thấy tần suất nhiễm trùng phổi giảm vì các lông mao đã lành có thể thực hiện công việc của chúng dễ dàng hơn.

Sau 1 năm

Một năm sau khi bỏ thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành của một người giảm đi một nửa. Rủi ro này sẽ tiếp tục giảm qua mốc 1 năm.

Sau 5 năm

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Thuốc lá có chứa nhiều chất độc được biết đến là nguyên nhân làm thu hẹp động mạch và mạch máu. Chính những chất độc này cũng làm tăng khả năng hình thành cục máu đông.

Sau 5 năm không hút thuốc, cơ thể đã tự chữa lành đủ để các động mạch và mạch máu bắt đầu mở rộng trở lại. Sự mở rộng này có nghĩa là máu ít có khả năng đông lại hơn, giảm nguy cơ đột quỵ.

Nguy cơ đột quỵ sẽ tiếp tục giảm trong 10 năm tới khi cơ thể ngày càng hồi phục.

Sau 10 năm

Sau 10 năm, cơ hội phát triển ung thư phổi và tử vong vì căn bệnh này của một người gần như giảm một nửa so với những người tiếp tục hút thuốc. Khả năng phát triển ung thư miệng, cổ họng hoặc tuyến tụy đã giảm đáng kể.

Sau 15 năm

Sau 15 năm bỏ thuốc lá, khả năng mắc bệnh tim mạch vành tương đương với người không hút thuốc. Tương tự, nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy đã giảm xuống mức tương đương với người không hút thuốc.

Sau 20 năm

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Sau 20 năm, nguy cơ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến hút thuốc, bao gồm cả bệnh phổi và ung thư giảm xuống mức của một người chưa bao giờ hút thuốc trong đời. Ngoài ra, nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy đã giảm xuống so với những người chưa bao giờ hút thuốc.