Xem xét, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân, người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo Dân Trí, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Quyết định 23. Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân, người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm. Khẩn trương thẩm định danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3 năm 2022.

Tăng cường kết nối cung cầu lao động toàn quốc trên nền tảng trực tuyến; chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng cơ nhỡ, yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh thời gian làm thêm trong tháng và trong năm của người lao động, tạo điều kiện phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Theo VOV, cũng thông tin về vụ việc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19"; công bố theo thẩm quyền Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; có hướng dẫn chi tiết việc mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh để bảo đảm tính nhất quán giữa các địa phương trong áp dụng các biện pháp của Chính phủ về mở cửa du lịch, lưu trú đối với khách quốc tế. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo các giải pháp đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ, giải mã công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số Năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia (GII) của Việt Nam

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