Video toàn cảnh bước vào lễ đường của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin ngày hôm nay, người hâm mộ quá đỗi xúc động

Cảnh đám cưới đầy hạnh phúc của hai diễn viên Hyun Bin (40 tuổi, tên thật: Kim Tae Pyeong) và Son Ye Jin (40 tuổi, tên thật: Son Eon Jin) đã được ghi hình lại.
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Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức tại Aston House, khách sạn Sheraton Grade Walkerhill ở phường Gwangjang, Seoul vào 4 giờ chiều ngày 31/3.
Mặt khác, Hyun Bin và Son Ye Jin, người đã bén duyên sau bộ phim 'Hạ cánh nơi anh', việc kết hôn của cặp đôi đã được thông báo qua một bức thư viết tay vào ngày 10 sau một năm công khai tình cảm.
Video lễ cưới ngọt ngào của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin dưới đây: