Nhìn lại hôn lễ đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi vàng trong làng giải trí Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin

Sao quốc tế 01/04/2022 21:55

Cặp diễn viên nổi tiếng Hyun Bin và Son Ye Jin vừa cử hành hôn lễ đẹp hơn cả truyện cổ tích vào ngày 31 tháng 3 lúc 4 giờ chiều tại Aston House (Seoul) trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Nhìn lại tình yêu của họ quả không ngoa khi nói đây là một "đám cưới thế kỷ".

Hyun Bin và Son Ye Jin gặp nhau lần đầu tiên trong bộ phim "Negotiation" (2018), tin đồn hai người hẹn hò bắt đầu rộ lên. Tiếp đó, trong bộ phim truyền hình ăn khách "Crash Landing on You" của đài tvN, họ lại đóng cặp với nhau và sau đó công khai mối quan hệ. Vào ngày 10 tháng 2, sau khoảng một năm công khai, cả hai tuyên bố kết hôn.

Nhìn lại hôn lễ đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi vàng trong làng giải trí Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin - Ảnh 1
Đám cưới được tổ chức riêng tư chỉ có sự chứng kiến của bố mẹ hai bên và người quen. Lý do cả hai người chọn Aston House là đây là khách sạn có an ninh nghiêm ngặt, có vườn ngoài trời nên được nhiều người nổi tiếng chọn làm địa điểm tổ chức tiệc cưới. 

Trong lễ cưới, Hyun Bin mặc lễ phục đen bước vào lễ đường, nhận lời chúc mừng từ quan khách sau đó đến lượt Son Ye Jin cùng bố tiến về phía chú rể. 

Bài phát biểu trong buổi lễ được đọc bởi nam diễn viên Jang Dong Gun, bạn thân 17 năm của chú rể Hyun Bin. Ca sĩ Gummy, Kim Bum Soo và Paul Kim cũng góp giọng vào ngày vui của đôi vợ chồng. Nữ diễn viên Gong Hyo Jin - bạn thân nhất của Son Ye Jin đã trở thành chủ nhân mới của bó hoa cưới.

Các khách mời dự tiệc xuất hiện với những bộ cánh lộng lẫy gợi như dự thảm đỏ ở lễ trao giải. Khách mời gồm toàn sao hạng A với dàn trai xinh gái đẹp như Jang Dong Gun và Ko So Young, Gong Hyo Jin, Jung Hae In, Hwang Jung Min và Gong Yoo,... Buổi lễ còn có sự góp mặt của đạo diễn phim "Hạ cánh nơi anh", nhà sản xuất của bộ phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi",...

Nhìn lại hôn lễ đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi vàng trong làng giải trí Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin - Ảnh 2

Trước đám cưới, công ty quản lý của Hyun Bin và Son Ye Jin đã tung ra hình ảnh đám cưới của họ, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chiếc váy cưới mà Son Ye Jin đã chọn khiến mọi người vô cùng bất ngờ bởi nó nằm trong bộ sưu tập mùa xuân 2022 của thương hiệu váy cưới toàn cầu Vera Wang và Elie Saab.

Sau đám cưới có thông tin cho rằng cả hai sẽ không lên kế hoạch cho tuần trăng mật ngay mà sẽ dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Theo Maeil Bussiness News

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